Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ростовской области

В одной из квартир в пятиэтажке города Сальска Ростовской области произошёл взрыв газа. В результате происшествия пострадала девушка, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Сальске © VK / Подслухано Сальск и Ростовская область

Инцидент произошёл около 15:50 мск в квартире на втором этаже в доме на улице Островского. Отмечается, что взрывной волной выбило стёкла, однако целостность здания не нарушена. Пострадавшая получила ожоги верхних поверхностей.

В ведомстве добавили, что эвакуация жильцов дома не потребовалась. На месте работают специалисты газовой службы.