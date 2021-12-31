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Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ростовской области

Отмечается, что девушка получила ожоги рук. При этом целостность здания не нарушена, но взрывной волной выбило стёкла.

31 декабря, 16:53
<p>Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Сальске © VK / <a href="https://vk.com/wall-187545406_2855" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подслухано Сальск и Ростовская область</a></p>

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Сальске © VK / Подслухано Сальск и Ростовская область

В одной из квартир в пятиэтажке города Сальска Ростовской области произошёл взрыв газа. В результате происшествия пострадала девушка, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Сальске © VK / Подслухано Сальск и Ростовская область

Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Сальске © VK / Подслухано Сальск и Ростовская область

Инцидент произошёл около 15:50 мск в квартире на втором этаже в доме на улице Островского. Отмечается, что взрывной волной выбило стёкла, однако целостность здания не нарушена. Пострадавшая получила ожоги верхних поверхностей.

В ведомстве добавили, что эвакуация жильцов дома не потребовалась. На месте работают специалисты газовой службы.

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Ранее Лайф рассказывал, что житель Петербурга спасся по водосточной трубе из охваченной огнём квартиры. Пожар возник в трёхкомнатной коммуналке, на тушение потребовалось почти два часа. Обошлось без жертв.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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