Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ростовской области
Отмечается, что девушка получила ожоги рук. При этом целостность здания не нарушена, но взрывной волной выбило стёкла.
В одной из квартир в пятиэтажке города Сальска Ростовской области произошёл взрыв газа. В результате происшествия пострадала девушка, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент произошёл около 15:50 мск в квартире на втором этаже в доме на улице Островского. Отмечается, что взрывной волной выбило стёкла, однако целостность здания не нарушена. Пострадавшая получила ожоги верхних поверхностей.
В ведомстве добавили, что эвакуация жильцов дома не потребовалась. На месте работают специалисты газовой службы.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Петербурга спасся по водосточной трубе из охваченной огнём квартиры. Пожар возник в трёхкомнатной коммуналке, на тушение потребовалось почти два часа. Обошлось без жертв.
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