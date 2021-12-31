В Германии закрыли три из шести атомных электростанций
Страна готовится полностью отказаться от атомной энергии уже к концу 2022 года.
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В Германии остановлена работа половины всех атомных электростанций. Всего их было шесть, оставшиеся три закроют до конца следующего года. Страна полностью отказывается от атомной энергетики и переходит на альтернативные источники, пишет Associated Press.
Немецкие власти и раньше заявляли, что считают АЭС небезопасными, поэтому в 2002 году было принято решение о постепенном отказе от атомной энергии. Ангела Меркель после вступления в должность канцлера продолжила взятый предшественником Герхардом Шрёдером курс и подтвердила планы полностью закрыть все АЭС. А к 2030 году в Германии хотят также отказаться от применения угля для производства энергии.
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Ранее Лайф писал, что в Иране не намерены превышать уровень обогащения урана в 60%. Об этом заявил вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. По его словам, в стране не пойдут на этот шаг, даже если США не отменят свои санкции.
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