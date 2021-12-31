В Германии закрыли три из шести атомных электростанций

В Германии остановлена работа половины всех атомных электростанций. Всего их было шесть, оставшиеся три закроют до конца следующего года. Страна полностью отказывается от атомной энергетики и переходит на альтернативные источники, пишет Associated Press.

Немецкие власти и раньше заявляли, что считают АЭС небезопасными, поэтому в 2002 году было принято решение о постепенном отказе от атомной энергии. Ангела Меркель после вступления в должность канцлера продолжила взятый предшественником Герхардом Шрёдером курс и подтвердила планы полностью закрыть все АЭС. А к 2030 году в Германии хотят также отказаться от применения угля для производства энергии.