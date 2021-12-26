От Сибири до Африки: Почему геологи находят по всему миру древние АЭС, ядерные реакторы и подземные убежища Что за народы построили африканскую АЭС, которой не менее двух миллиардов лет, и кто разрушил допотопный генератор в Сибири? 25 декабря, 21:40 Остатки гигантской разрушенной стены комплекса "Кулюм" в Горной Шории. Фото © Сетевое издание «Южный Федеральный»

ЧП в урановой шахте и реактор

О том, что на африканском континенте случайно нашли энергетическую установку неизвестной цивилизации, которая использовала уран, впервые заговорили в 1972 году. Прошло почти 60 лет, а тайна всё ещё не раскрыта.

В Габоне, бывшей колонии Франции, расположенной на западе Африки, разработчики месторождения исследовали природные залежи урана в местечке Окло. Один из работников компании "Реактор", Френсис Перрен, обнаружил в анализах урана невозможное: пониженное содержание изотопа уран-235. Расхождение было невелико — всего три тысячных процента, однако этого было достаточно, чтобы специалисты обратили внимание на данную особенность. Дело в том, что процент этого изотопа одинаков во всех месторождениях урана. Его изменение в меньшую сторону говорило о том, что урановую руду кто-то уже однажды использовал.

Природный ядерный реактор в Окло. Фото © inhabitat.com

Комиссариат атомной энергетики Франции начал расследование: требовалось исключить кражу радиоактивного материала. После тщательных анализов образцов из Окло специалисты предприятия пришли ещё к одному открытию: они обнаружили в залежах оружейный плутоний, свидетельствующий о том, что внутри породы когда-то давно шла управляемая реакция. А в одной из шахт содержание изотопа урана-235 составило 0,440% вместо обычных 0,720%. Это свидетельствовало об одном: очень давно шахта уже использовалась в качестве стационарной энергетической установки, кто-то добыл из неё минимум 200 кило урана-235, из которого можно было создать шесть атомных бомб!

В результате тщательного анализа урановой руды французы установили, что в Окло примерно два миллиарда лет тому назад шла управляемая реакция. Тепловая мощность реактора была невелика, но реактор действовал на протяжении от 100 до 500 тысяч лет, после чего его заглушили. Причём два миллиарда лет назад содержание урана-235 в породе составляло 3,7%, а в качестве реагента и одновременно замедлителя реакции использовалась вода.

Конечно, это была сенсация. Сама по себе такая реакция на Земле не происходит. Для того чтобы она протекала, необходимо присутствие идеально чистой — дистиллированной — воды. Её загрязнение недопустимо. Такой воды в природе попросту не существует. Но кто использовал уран из Окло, осталось загадкой и спустя 59 лет.

Современные исследователи считают, что уран в Окло как нельзя лучше подходит для создания энергетической станции прямо на месте урановых залежей. Само месторождение представляет собой цепочку линз, которые лежат в пористом песчанике на гранитном основании. То есть утечки радиоактивного материала здесь быть не может. Содержание урана в породе высокое — до 80%. Всего французами было обнаружено 16 мест, где проводилась реакция. По сути, в Габоне когда-то существовала АЭС, состоящая из 16 блоков. Примечательно, что дальше 40 метров от места реакции тепловое излучение не шло — его гасила порода.

Уран в Окло. Фото © Научный портал "Атомная энергия 2.0"

Почему-то официальная наука объявила, что французы нашли природный реактор, который действовал сам по себе и в конце концов по какой-то причине заглох. По этой же неизвестной причине он не разогнался и не произошло атомного взрыва. Всё было якобы так: через пористый песчаник к урану поступили грунтовые воды, которые и спровоцировали ядерную реакцию, затем испарились. После чего процесс остановился. Когда вода конденсировалась, реакция возобновлялась, и происходило это много-много-много раз. Такие умные грунтовые воды.

Помимо аномального количества изотопа урана-235 французы нашли и другие отклонения — аномально большое количество изотопов неодима-143 и изотопов рутения-99. Всё это говорило в пользу того, что АЭС в Окло работала длительное время.

Но многие учёные не согласились с французами. Например, экс-глава Комиссии по атомной энергетике США лауреат Нобелевской премии Гленн Сиборг указал, что подобный процесс в природе может существовать только в головах сотрудников компании "Реактор" — то есть теоретически. На практике это невозможно: слишком жёсткие условия необходимы для протекания цепной ядерной реакции.

Другие исследователи вопроса посчитали, что французы нашли не древнюю АЭС, а могильник радиоактивных отходов древней цивилизации. Действительно, уран в Окло залегает таким образом, что ни один грамм радиоактивного материала не попал из него в окружающую среду — металл надёжно запечатан в гранитном саркофаге. Но тогда возникает вопрос: где находились атомные реакторы древних?

Древние подземные убежища и ядерный реактор в Сибири

Ответа на этот вопрос пока нет. Зато есть предположение, куда исчезла цивилизация, которая была способна использовать уран для своих нужд. Самоуничтожилась. И недаром во многих древних текстах — от Платона до папируса Ипувера или хроник Китая — упоминается невероятная катастрофа, постигшая нашу планету: "Земля опрокинулась, словно гончарный круг", "В это время погибли все животные, и лишь немногие из людей остались в живых", "Небо обрушилось и стало падать к северу. Земля была потрясена до основания. Солнце, Луна и звёзды изменили движение. Вселенная пришла в хаос. Солнце стало чёрным, а планеты пошли по новым путям". Очевидно, что катастрофа была планетарного масштаба, она смела народы и культуры и изменила всё на Земле.

Следы этой катастрофы можно и сейчас найти в индийском городе Мохенджо-Даро, который был уничтожен, согласно ряду версий, силой ядерного взрыва. По всему миру находят древние подземные убежища, способные вместить целые города людей, а в глухой сибирской тайге в Горной Шории ещё в 1991 году два геолога, Александр Беспалов и Вячеслав Почёткин, нашли развалины циклопического сооружения, имеющего явные следы древней катастрофы.

Александр Беспалов и Вячеслав Почёткин. Фото © Сетевое издание «Южный Федеральный»

Этот мегалитический комплекс вызывает самые ожесточённые споры учёных. Одни считают, что мегалиты имеют природное происхождение, другие, включая уже упомянутых геологов и историка Георгия Сидорова, настаивают на их искусственном происхождении.

Мегалиты в Горной Шории. Фото © Сетевое издание «Южный Федеральный»

Действительно, большую часть огромных построек объяснить природным происхождением невозможно. Например, точно такие же горизонтально лежащие и геометрически правильные камни огромных размеров можно обнаружить в каменоломнях Баальбека или Египта. В Шории они правильно уложены в основание огромных башен, разрушенных катастрофой, которые образуют правильный шестиугольник. Камни, положенные в основание, имеют длину до 20 метров и высоту до шести метров. Но есть и отдельно лежащие, которые либо так и не вошли в постройку, либо выпали из неё.





Некоторые стены сооружений совершенно явно были опрокинуты катастрофой, а наверху мегалитической кладки порода оказалась оплавлена какой-то чудовищной силой. Первое, что пришло в голову исследователям, — это термоядерные взрывы. Это предположение подкрепилось находкой 30-метровых гранитных обелисков, часть которых от температуры выгнулась.

Замковая кладка, оплавившаяся от воздействия высокой температуры, и наклонные плоскости для стекания воды лишь уверили учёных в их предположении, что они открыли ещё одно загадочное сооружение цивилизации, которая существовала за миллионы лет до нас. Вполне возможно, что в одно и то же время с культурой, использовавшей атом в Окло или складировавшей в нём отходы атомной энергетики. Георгий Сидоров даже предположил, что мегалиты Шории — это тоже какие-то энергетические установки, возможно, как раз АЭС или генераторы, использующие внутреннюю энергию Земли. Немудрено, что их разрушили. И сейчас американские ракеты нацелены в первую очередь на ГЭС и АЭС России.

Увы, если в Габоне французы всерьёз занимались изучением рудника, то у нас это так и осталось прерогативой энтузиастов. Почему мегалиты имеют сильную намагниченность? Почему они оплавлены сверху и что находится внутри них — бетон, порода или они полностью сложены из блоков? Куда ведут проложенные под ними ходы, кто и как их сделал? И главное — что много лет назад случилось на нашем континенте? Вопросов у исследователей много, но ответов пока нет. Ясно одно: история Земли имеет свои тайны и разгадать их — наша задача.

Авторы Александр Лаврентьев