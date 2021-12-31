Новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным

Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей страны с наступающим 2022 годом, выступил с самым продолжительным новогодним обращением. Первыми, кто услышал и увидел поздравление, стали жители Камчатки, где уже закончился 2021 год.

Отметим, что обращение длилось 6 минут 22 секунды, а по объёму составило около 700 слов. Предыдущее новогоднее обращение президента по итогам первого пандемийного года — 2020-го — тоже на тот момент было самым большим и заняло шесть минут, а объём составил 601 слово.

Однако стоит подчеркнуть, что рекорд по хронометражу новогоднего поздравления остаётся за первым президентом России Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал более 10 минут. Но при этом объём обращения составил всего 628 слов и уступает поздравлению нынешнего российского лидера.