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Новый год шагает по стране: Жители нескольких регионов России уже встретили 2022 год

Многие из них запускали на улице салюты и зажигали бенгальские огни. А в Иркутске даже составили композицию из автомобилей в виде цифр "2022".

31 декабря, 16:38
<p>Салют в честь Нового года в Магадане. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/magadanulia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">magadanulia</a></p>

Салют в честь Нового года в Магадане. Фото © Instagram/magadanulia

В некоторых частях мира уже встретили Новый год. В России к одним из первых 2022 год пришёл в северо- и дальневосточные регионы. После Камчатки и Чукотки зажгли бенгальские огни и запустили красочные фейерверки в Магадане, Северо-Курильске, Южно-Сахалинске.

"Уже третий часовой пояс встретил 2022 год, у нас уже больше часа безостановочно сверкают фейерверки!" — делятся эмоциями жители Магадана.

Жители Магадана встретили новый, 2022 год. Видео © Instagram/magadanulia

Также в 17 часов по московскому времени Новый год наступил в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске и Уссурийске.

  • Салют в честь Нового года во Владивостоке. Фото © Instagram / fatkulin_a
    Салют в честь Нового года во Владивостоке. Фото © Instagram / fatkulin_a
  • Салют в честь Нового года во Владивостоке. Фото © Instagram / vadim_popov.ru
    Салют в честь Нового года во Владивостоке. Фото © Instagram / vadim_popov.ru

Салют в честь Нового года во Владивостоке. Фото © Instagram / fatkulin_a

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Из-за значительной разницы во времени намного раньше своих соотечественников, которые живут в центральной части России, праздник встречают в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите и Якутске.

Салют в честь Нового года в Чите. Фото © Instagram/chita_negazeta

Салют в честь Нового года в Чите. Фото © Instagram/chita_negazeta

Уже подняли бокалы в честь праздника также жители Братска и Улан-Удэ. Многие из них вышли на улицы, чтобы поздравить друг друга, а в Иркутске подошли к этому вопросу со всем креативом и решили поднять настроение не только местным жителям, но и всем пользователям Сети. Автовладельцы там создали целую композицию из машин в виде цифр "2022".

Поздравление с новым, 2022 годом от жителей Иркутска. Видео © Instagram / fine_irk38

А ранее Лайф рассказывал, что россиян с Новым годом поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что вызовы прошедшего года ещё больше сплотили россиян и укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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