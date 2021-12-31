Женщина-мем из Азова поздравила с Новым годом и снова пожаловалась на проблемы с водой

Алла Афанасьева поздравила россиян с Новым годом © SHOT

Алла Афанасьева из Азова пожелала россиянам в новом году благополучия и достатка. Женщина стала популярной после появления ролика, в котором она рассказывает о проблемах с водой в родном хуторе в Ростовской области, но очень непонятно. Беглая речь Афанасьевой и её активная жестикуляция собрали множество лайков. Она призналась, что не ожидала такого внимания, но очень рада побыть в статусе местной звезды.

"Поздравляю всех россиян с Новым годом! Чтобы в том году было всё хорошо, чтобы было благополучие, достаток. Здоровья, счастья всем, чтобы на работе было тоже хорошо", — сказала Афанасьева и вновь добавила что-то на тему воды на языке, понятном только ей. Впрочем, на этот раз речь просто шла о покрывшейся льдом реке.

Она также отметила, что ей было приятно прославиться, однако она не понимает, "с чего" к ней пришла такая популярность.