Пермский ручной ворон Гоша стал звездой Сети в Великобритании. Видео © TikTok / voron_tv_official

Британцы пообещали пересмотреть значение выражения "птичьи мозги", поскольку в Сети быстро набирает популярность ролик с участием жителя Пермского края Александра Чугайнова и его ручного ворона Гоши. Об этом пишет издание Daily Mail.

На снятом видео птица спокойно выполняет такие сложные команды россиянина, как "иди на пенёк", "дай снег", "дай лапу", "отнеси", "иди на плечо". Ролик буквально покорил пользователей. В "Тиктоке" за два дня его уже посмотрели более семи миллионов раз, видео также набрало свыше 800 тысяч лайков.

"Кого это вы называете "птичьими мозгами"? Домашний ворон Гоша демонстрирует некоторые из 30 известных ему команд — в том числе снять перчатку своего хозяина с дерева и поцеловать его в щёку", — отмечает СМИ.

Стоит добавить, что молодой человек нашёл Гошу ещё птенцом: дерево, где находилось воронье гнездо, упало из-за сильного ветра. Теперь ворон признаёт своим хозяином только Александра, а к остальным людям относится крайне настороженно. Читатели Daily Mail согласились, что союз человека и дикой птицы оказался крепким и забавным.

"Какой прекрасный клип!" — написал один из британских пользователей.

"Он такой большой и здоровый, так что его человеческий папа хорошо справляется", — отметил другой комментатор.

"Он летает за перчаткой? Потерянный талант. Я бы научил его приносить мне украденные украшения", — в шутку написал ещё один читатель.

"Великолепное видео, эти птицы хорошо известны своим умом. Борис (Джонсон, премьер-министр Великобритании. — Прим. Лайфа), смотри, он, наверное, будет следующим на твоей работе", — сыронизировал пользователь.