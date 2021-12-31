Приметы для празднования счастливого Нового года в России и за рубежом 31 декабря — последний календарный день уходящего года — встречают в разных странах по народным обычаям. Лайф собрал все приметы уходящего года, которые принесут радость в ваш дом. 30 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Новогодняя ночь

На ночь с 31 декабря на 1 января приходится, пожалуй, самый главный праздник — Новый год. В России его сложно представить без ёлки, оливье, мандаринов и вылетающей из бутылки шампанского пробки под бой курантов. Эта традиция является самой распространённой на постсоветском пространстве. Однако в каждой стране существуют и другие интересные особенности встречи Нового года, которые могут прийтись по вкусу и россиянам.

Избавление от лишнего в Италии и Аргентине

В самой темпераментной стране Апеннинского полуострова в новогоднюю ночь принято избавляться от всего лишнего. Горячие итальянцы были настолько брутальны, что вышвыривали все ненужные вещи прямо из окна. В Средние века на улицах итальянских городов можно было увидеть горы мусора. Сегодня за такие дерзкие поступки можно получить солидный штраф, поэтому вместо ненужных вещей теперь выбрасывают из окон конфетти и нарезанные кусочки обёрточной бумаги. Но, несмотря на это, вылетающим от соседа стулом или старым пылесосом в эту ночь по-прежнему мало кого удивишь.

Эта традиция (но в менее скандальном исполнении) перекочевала и в Аргентину, где живёт большое количество потомков итальянцев. В отличие от своих предков, аргентинцы выбрасывают на улицу календари, квитанции, бланки и старые письма, полученные на протяжении года.

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По-гречески, всё в дом

Как известно, в Греции есть всё. В отличие от их средиземноморских соседей, у запасливых греков, наоборот, принято всё нести в дом. Так, помимо традиционных подарков запасливый грек подберёт по дороге большой булыжник и положит его у входа в дом хозяев, к которым идёт в гости. От размера камня напрямую зависит количество удачи в будущем году. Если же по дороге большого камня не нашлось, то греки принесут маленький, пожелав, чтобы трудности и неудачи хозяев в грядущем году были столь же маленькими и лёгкими.

12 виноградин — 12 желаний

В отличие от наших соотечественников, которые жгут бумажку с желанием, а потом пьют шампанское с пеплом, жители Испании и некоторых стран Латинской Америки поступают иначе. Там прижилась старая испанская традиция: за время, пока часы двенадцать бьют, надо успеть съесть 12 виноградин. На каждый удар часов приходится не только одна ягода, но и одно желание. Чтобы гарантировать себе удачу в Новом году, нужно успеть съесть всю горсть.

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Последнее чаепитие в Японии

31 декабря у японцев принято отмечать прощальной чайной церемонией. Этот праздник зовётся Дзеуягама и буквально означает "День последнего кипячения чайника" (праздник прощального кипячения чайника в уходящем году). Последнее предновогоднее чаепитие может стать хорошей альтернативой для любителей пораньше лечь спать. Помимо чёрного чая можно выбрать тёмный или светлый улун, белый чай, каркаде, ройбуш или пуэр. Если же хочется придать чаепитию восточного колорита, то можно перед Новым годом отправиться в один из чайных домов, где чайную церемонию проведут по всем правилам.

Китайские фонарики и обливание водой

Поклонники Востока могут позаимствовать традиции у тайцев или китайцев. Так, вместо обычной ёлки в доме можно поставить Дерево света, как это принято делать в Китае. Также дом можно украсить китайскими фонариками и подать на стол утку по-пекински. Любители же тайского варианта встречи Нового года, где принято обливаться водой в знак очищения, могут отправиться в спа-салон, баню или аквапарк.

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Битая посуда на удачу

Как и в России, битьё посуды на удачу — весьма распространённая традиция в Дании на Новый год. Правда, посуду бьют не в доме, а о двери соседей или друзей. По числу осколков судят о количестве доброжелателей и друзей, а также считают, насколько много удачи принесёт будущий год.

Модестов день

В православной традиции 31 декабря (18 декабря по старому стилю) принято почитать Модеста Иерусалимского. Этот православный святой в раннем возрасте принял монашеский постриг и впоследствии за своё усердие был назначен настоятелем обители Феодосия Великого в Палестине.

В 614 году во время массового разрушения христианских храмов в Сирии и Палестине войсками персидского царя Хосроя Модест занял место местоблюстителя патриаршей кафедры. Вместо захваченного в плен патриарха Захария он управлял Иерусалимской церковью.

К заслугам Модеста относят захоронение останков жертв персидской резни, а также восстановление разрушенных храмов. Так, с помощью Александрийского патриарха Иоанна Милостивого он смог восстановить одну из главных христианских святынь — храм Гроба Господня.

В народе этот день называли Модестовым. А самого святого считали заступником скота, так как до принятия монашеского пострига он был пастухом. 31 декабря было принято просить Модеста о защите домашней живности.

Авторы Марк Фернандес