Блинкен обсудил с главой МИД Канады Жоли меры в случае "агрессии России против Украины"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли меры, которые будут приниматься в случае "агрессии России против Украины". Об этом сообщает пресс-служба Госдепа по итогам беседы.

"Обсудили общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины, а также готовность союзников и партнёров обеспечить масштабные последствия и серьёзные издержки для России за подобные действия", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Блинкен и Жоли поговорили о ситуации в регионах Индийского и Тихого океанов.

Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".