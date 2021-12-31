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Блинкен обсудил с главой МИД Канады Жоли меры в случае "агрессии России против Украины"

Кроме того, госсекретарь и министр подняли вопрос готовности союзников и партнёров обеспечить масштабные последствия и серьёзные издержки для РФ за такие действия.

31 декабря, 18:02

Энтони Блинкен © Wikipedia

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли меры, которые будут приниматься в случае "агрессии России против Украины". Об этом сообщает пресс-служба Госдепа по итогам беседы.

"Обсудили общие приоритеты, в том числе решительный и единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины, а также готовность союзников и партнёров обеспечить масштабные последствия и серьёзные издержки для России за подобные действия", — отмечается в сообщении.

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Кроме того, Блинкен и Жоли поговорили о ситуации в регионах Индийского и Тихого океанов.

Ранее Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с РФ по безопасности. Подчёркивается, что альянс остаётся единым в вопросе сдерживания "дальнейшей агрессии против Украины".

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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