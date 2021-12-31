The Mirror: Британские учёные выяснили, что кофе снижает риск хронических болезней печени

Употребление кофе благоприятно влияет на работу печени человека. Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на учёных из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов.

Специалисты взяли данные 495 585 человек из Биобанка Великобритании. 80% из них пили молотый или растворимый кофе, а 20% не употребляли его вовсе. В результате исследователи сделали вывод, что у любителей этого напитка риск хронических заболеваний печени снижался на 21%, а вероятность избежать летального исхода повышалась на 40%.

Также в ходе исследования выяснилось, что у употреблявших кофе риск стеатоза был ниже на 20%. Учёные объяснили такой эффект содержащимися в напитке веществами — кавеолами и кафестолами.

"Мы делаем вывод, что кофе оказывает профилактическое воздействие, защищая от хронических заболеваний печени. Это очень ценно для стран с низкими доходами, где у людей меньше возможностей получить качественные медицинские услуги и где самая высокая нагрузка от хронических печёночных болезней", — подчеркнул ведущий автор исследования Оливер Кеннеди.