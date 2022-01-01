Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам, чтобы любовь вдохновляла их на достижения

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем видеообращении к россиянам выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких из-за пандемии ковида. Глава государства отметил, что всех жителей страны объединяют надежды на добрые перемены, однако "невозможно их оторвать от событий прошлого года".

"Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жёстких условиях, решать трудные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей. Дорогие друзья, самое главное — что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе: защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России", — подчеркнул Путин.

Лидер РФ добавил, что в прошедшем году Россия отстаивала свои национальные интересы, безопасность страны и граждан, в короткие сроки восстановила экономику. По словам Путина, "нерешённых проблем ещё много, но этот год мы прошли достойно".

"Главная заслуга здесь принадлежит именно вам, гражданам России, это результат вашего напряжённого труда. Каждый на своём месте стремился исполнить свой долг, сделать не только, что в его силе, но и намного больше, помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам!" — поблагодарил президент.

Также Путин подчеркнул, что в такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление реализовать личные планы и принести пользу обществу и родной стране. По словам президента, достижение задуманного прежде всего зависит от самих людей, от того, насколько крепко и активно человек берётся за дело и добивается конкретных, видимых результатов. Из них будет складываться реализация наших общенациональных планов, добавил глава государства.

"Их главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию ещё более сильной. И только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", — заявил Путин.

Глава государства отметил, что в новогоднюю ночь все спешат признаться дорогим людям в сокровенных чувствах, произнести искренние слова любви и благодарности, на которые в будничной суете порой не хватает времени. Но настоящее новогоднее волшебство, по словам Путина, и состоит в том, что открывает наши сердца чуткости и доверию, благородству и милосердию.

"И где бы вы ни были в эти минуты — в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов — везде звучат самые тёплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок", — сказал глава государства.

В заключение Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и выразил уверенность, что к нему приложится всё остальное, а именно успехи в работе, учёбе, творчестве и любимом деле.