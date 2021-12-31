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На Кубу доставили 22 тонны гуманитарной помощи из России

Груз включает многоцелевые медицинские защитные костюмы и шприцы для инъекций.

31 декабря, 20:14

© Twitter / EmbRusCuba

Груз гуманитарной помощи объёмом 22 тонны прибыл из России на Кубу утром 31 декабря. Об этом сообщило Посольство РФ в Гаване.

"Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе многоцелевые медицинские защитные костюмы и шприцы для инъекций общим весом почти 22 тонны", — говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

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В июле Россия отправила на Кубу два самолёта с гуманитарной помощью, которые доставили 88 тонн груза, включая мясо, муку, подсолнечное масло, миллион респираторных масок. В августе в Гавану прибыло ещё два российских борта, доставивших продукты питания, лекарства, концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции лёгких и шприцы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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