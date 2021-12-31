На Кубу доставили 22 тонны гуманитарной помощи из России

Груз гуманитарной помощи объёмом 22 тонны прибыл из России на Кубу утром 31 декабря. Об этом сообщило Посольство РФ в Гаване.

Rusia🇷🇺 donó a Cuba🇨🇺 la ayuda humanitaria que incluye los trajes de protección médicos multiusos y jeringuillas de inyección de peso total de casi 22 toneladas 🤝 pic.twitter.com/Z0FXsK4wKz — Embajada de Rusia en Cuba (@EmbRusCuba) December 31, 2021

"Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе многоцелевые медицинские защитные костюмы и шприцы для инъекций общим весом почти 22 тонны", — говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".