На Кубу доставили 22 тонны гуманитарной помощи из России
Груз включает многоцелевые медицинские защитные костюмы и шприцы для инъекций.
© Twitter / EmbRusCuba
Груз гуманитарной помощи объёмом 22 тонны прибыл из России на Кубу утром 31 декабря. Об этом сообщило Посольство РФ в Гаване.
Rusia🇷🇺 donó a Cuba🇨🇺 la ayuda humanitaria que incluye los trajes de protección médicos multiusos y jeringuillas de inyección de peso total de casi 22 toneladas 🤝 pic.twitter.com/Z0FXsK4wKz— Embajada de Rusia en Cuba (@EmbRusCuba) December 31, 2021
"Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе многоцелевые медицинские защитные костюмы и шприцы для инъекций общим весом почти 22 тонны", — говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".
В июле Россия отправила на Кубу два самолёта с гуманитарной помощью, которые доставили 88 тонн груза, включая мясо, муку, подсолнечное масло, миллион респираторных масок. В августе в Гавану прибыло ещё два российских борта, доставивших продукты питания, лекарства, концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции лёгких и шприцы.
Лента новостей
"Это была провокация": Экс-помощница украинского замминистра объяснилась после скандала с откровенным платьем
сегодня в 19:57
Белый дом: Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 января
сегодня в 19:21
The Mirror: Британские учёные выяснили, что кофе снижает риск хронических болезней печени
сегодня в 18:57
Комментариев: 0