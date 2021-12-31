Украинка Кристина Тишкун впервые прокомментировала скандал с откровенным платьем, в котором она появилась на деловой встрече с участием замминистра образования Незалежной Игоря Гарбарука. Напомним, несколько дней назад на фоне скандала Гарбарук покинул занимаемую должность.

В эфире телеканала "1+1" Тишкун заявила, что никогда не была помощницей бывшего замминистра, а на мероприятии во Львове якобы присутствовала по дружескому приглашению.

"Я не ожидала, что фото в платье может вызвать такой ажиотаж", — отметила девушка.

Тишкун призналась, что надела откровенное платье ради провокации. Таким образом она хотела обратить внимание на проблему гендерного неравенства и сексизма.

"Это запрещено? Это была провокация, чтобы вызвать реакцию. Правда, не ожидала, что такую. Я хочу бороться с этим, с чем борется сейчас весь мир и от чего страдают женщины. Я называю своё платье протестом. Меня это цепляет с точки зрения гендерного неравенства и сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, по моему внешнему виду повесили мне клеймо", — сказала Тишкун.