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"Это была провокация": Экс-помощница украинского замминистра объяснилась после скандала с откровенным платьем

Кристина Тишкун призналась, что хотела вызвать реакцию общества, но не ожидала именно такой.

31 декабря, 19:57
<p>Кристина Тишкун © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=1594720680878840&set=pb.100010227690386.-2207520000.." target="_blank" rel="noopener noreferrer">christina.tyshkun.3</a></p>

Кристина Тишкун © Facebook / christina.tyshkun.3

Украинка Кристина Тишкун впервые прокомментировала скандал с откровенным платьем, в котором она появилась на деловой встрече с участием замминистра образования Незалежной Игоря Гарбарука. Напомним, несколько дней назад на фоне скандала Гарбарук покинул занимаемую должность.

В эфире телеканала "1+1" Тишкун заявила, что никогда не была помощницей бывшего замминистра, а на мероприятии во Львове якобы присутствовала по дружескому приглашению.

Помощница украинского министра сделала деловую встречу строго 18+, появившись в откровенном платье

Помощница украинского министра сделала деловую встречу строго 18+, появившись в откровенном платье

"Я не ожидала, что фото в платье может вызвать такой ажиотаж", — отметила девушка.

Тишкун призналась, что надела откровенное платье ради провокации. Таким образом она хотела обратить внимание на проблему гендерного неравенства и сексизма.

Платье помощницы, стоившее замминистра образования Украины должности, продано с аукциона

Платье помощницы, стоившее замминистра образования Украины должности, продано с аукциона

"Это запрещено? Это была провокация, чтобы вызвать реакцию. Правда, не ожидала, что такую. Я хочу бороться с этим, с чем борется сейчас весь мир и от чего страдают женщины. Я называю своё платье протестом. Меня это цепляет с точки зрения гендерного неравенства и сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, по моему внешнему виду повесили мне клеймо", — сказала Тишкун.

Сам Игорь Гарбарук отметил, что ни один нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что ей надевать. Это противоречит европейским принципам и можно отнести к вопросу сексизма, добавил он.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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