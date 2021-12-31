"Это была провокация": Экс-помощница украинского замминистра объяснилась после скандала с откровенным платьем
Кристина Тишкун призналась, что хотела вызвать реакцию общества, но не ожидала именно такой.
Кристина Тишкун © Facebook / christina.tyshkun.3
Украинка Кристина Тишкун впервые прокомментировала скандал с откровенным платьем, в котором она появилась на деловой встрече с участием замминистра образования Незалежной Игоря Гарбарука. Напомним, несколько дней назад на фоне скандала Гарбарук покинул занимаемую должность.
В эфире телеканала "1+1" Тишкун заявила, что никогда не была помощницей бывшего замминистра, а на мероприятии во Львове якобы присутствовала по дружескому приглашению.
"Я не ожидала, что фото в платье может вызвать такой ажиотаж", — отметила девушка.
Тишкун призналась, что надела откровенное платье ради провокации. Таким образом она хотела обратить внимание на проблему гендерного неравенства и сексизма.
"Это запрещено? Это была провокация, чтобы вызвать реакцию. Правда, не ожидала, что такую. Я хочу бороться с этим, с чем борется сейчас весь мир и от чего страдают женщины. Я называю своё платье протестом. Меня это цепляет с точки зрения гендерного неравенства и сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, по моему внешнему виду повесили мне клеймо", — сказала Тишкун.
Сам Игорь Гарбарук отметил, что ни один нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что ей надевать. Это противоречит европейским принципам и можно отнести к вопросу сексизма, добавил он.
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