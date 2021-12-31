Глава NASA Нельсон: Американские астронавты останутся на МКС как минимум до 2030 года
В частности, он отметил, что США должны участвовать в этом проекте, чтобы создать возможности для отправки на Луну первой женщины и первого темнокожего астронавта.
МКС © NASA
Правительство США подтвердило планы продлить присутствие американских астронавтов на Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Глава NASA Билл Нельсон сегодня объявил, что администрация Байдена и Харрис привержены продлить работу на МКС до 2030 года", — говорится в сообщении.
В Вашингтоне намерены сотрудничать в проекте МКС с международными партнёрами, в том числе Россией, Европой, Канадой и Японией. В NASA добавили, что за всё время существования станции на ней было проведено более трёх тысяч исследований, в которых принимало участие около 110 стран и территорий. В космическом ведомстве полагают, что продление срока работ принесёт ещё одно продуктивное десятилетие и позволит "плавно перенести возможности нахождения на орбите на одно или несколько коммерческих направлений".
Глава NASA Нельсон объяснил важность участия США в этом проекте стремлением к инновациям, конкурентоспособности и продолжению исследований, необходимых, чтобы отправить на Луну первую женщину и первого темнокожего астронавта в рамках программы Artemis, а также продвижению к отправке человека на Марс.
Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС. Он подчеркнул, что России необходимо работать над национальной космической станцией, которая может стать промежуточным пунктом для полётов на другие планеты. Комментируя это заявление, космонавт Андрей Борисенко напомнил, что МКС уже 20 лет. По его словам, это достаточно почтенный возраст для подобного космического комплекса и лучше строить новое, чем пользоваться старым.
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