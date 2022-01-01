"Вход закрыт": Москвичи захотели встретить Новый год на Красной площади, но у них ничего не вышло
По громкоговорителю собравшимся объявляют, что вход на главную площадь страны закрыт до 7:00 1 января.
Москвичи захотели встретить Новый год на Красной площади, но у них ничего не вышло. © LIFE
Москвичи захотели встретить Новый год на Красной площади, но у них ничего не вышло. Видео © LIFE
Жители Москвы и гости столицы по традиции захотели встретить Новый год на Красной площади, однако сделать им этого не удалось, поскольку достопримечательность закрыта для посетителей. Лайф публикует видео с места событий.
Большое количество жителей и гостей столицы собралось в центре города, где по громкоговорителю объявляют, что Красная площадь закрыта.
"Уважаемые граждане, по техническим причинам вход на Красную площадь закрыт до 7:00 следующего дня (1 января. — Прим. Лайфа)", — говорится в объявлении.
Ранее Лайф уже сообщал, что вход на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00. Такое решение власти города приняли в связи с пандемией коронавируса и рядом ограничений, действующих в столице.
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