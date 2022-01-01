Москвичи захотели встретить Новый год на Красной площади, но у них ничего не вышло. Видео © LIFE

Жители Москвы и гости столицы по традиции захотели встретить Новый год на Красной площади, однако сделать им этого не удалось, поскольку достопримечательность закрыта для посетителей. Лайф публикует видео с места событий.

Большое количество жителей и гостей столицы собралось в центре города, где по громкоговорителю объявляют, что Красная площадь закрыта.

"Уважаемые граждане, по техническим причинам вход на Красную площадь закрыт до 7:00 следующего дня (1 января. — Прим. Лайфа)", — говорится в объявлении.