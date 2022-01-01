Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам в большинстве. Форвард оформил дубль в матче с "Детройт Ред Уингз", свой первый гол он забил при игре в неравных составах.

Овечкин вывел столичных вперёд за 2 минуты и 50 секунд до конца матча, реализовав численное преимущество после удаления Робби Фаббри. Эта шайба стала для него 275-й в большинстве, и он вышел на чистое первое место. Ранее Ови делил его с Дэйвом Андрейчуком. После этого Овечкин забил ещё один гол — в пустые ворота. Теперь на его счету 754 шайбы. От чеха Яромира Ягра, занимающего третье место в списке лучших снайперов НХЛ, россиянин отстаёт на 12 голов.