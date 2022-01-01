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Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

Россиянин оформил дубль в матче с "Детройтом" и довёл число своих голов в лиге до 754. От третьего в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ он отстаёт на 12 шайб.

1 января, 03:10

© ТАСС / The Canadian Press via ZUMA

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам в большинстве. Форвард оформил дубль в матче с "Детройт Ред Уингз", свой первый гол он забил при игре в неравных составах.

Овечкин вывел столичных вперёд за 2 минуты и 50 секунд до конца матча, реализовав численное преимущество после удаления Робби Фаббри. Эта шайба стала для него 275-й в большинстве, и он вышел на чистое первое место. Ранее Ови делил его с Дэйвом Андрейчуком. После этого Овечкин забил ещё один гол — в пустые ворота. Теперь на его счету 754 шайбы. От чеха Яромира Ягра, занимающего третье место в списке лучших снайперов НХЛ, россиянин отстаёт на 12 голов.

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"Вашингтон" победил "Детройт" со счётом 3:1. Значимый вклад в победу также внёс Евгений Кузнецов, на его счету заброшенная шайба и голевая передача.

Ранее Овечкин объяснил, почему в 36 лет проводит один из лучших сезонов в карьере.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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