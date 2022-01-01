Овечкин, Нагорный, Дина Аверина и другие: Главные герои российского спорта в 2021 году Прошедший год был богат на яркие, большие события, в которых на видных ролях были и наши спортсмены 31 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин / AP / Patrick Semansky / Сергей Бобылев

Новогодние праздники — магическое время чудес и подходящий момент для подведения больших и маленьких итогов года. Ушедший 2021-й подарил миру множество спортивных событий, а наши спортсмены радовали своими победами и яркими выступлениями. Лайф вспоминает тех, кого можно по праву назвать героями российского спорта в 2021 году.

Александр Большунов (лыжные гонки)

Александр Большунов с "Хрустальным глобусом". Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Он словно один против целого десанта злых и голодных до побед норвежцев. Александр Большунов в 2021 году не стеснялся бросать вызов всем своим соперникам и по праву стал лучшим. Впрочем, последние 12 месяцев для нашего спортсмена получились достаточно противоречивыми.

С одной стороны, летняя травма, операция и скомканное начало нового сезона. Большунов пока проигрывает даже некоторым партнёрам по команде, но ещё есть время до Олимпиады набрать былые кондиции. Главные успехи прошлого года — победа на "Тур де ски", завоевание второго Кубка мира в карьере.

При этом против Большунова уже как только не боролись. И палки перед финишем ему ломали, и блокировали в створе. И ничего ему не мешало одерживать всё новые и новые победы! Впрочем, его противостояние с норвежцами ещё открыто, и, увы, зачастую оно заканчивается не в нашу пользу. Однако дни, когда Большунов разбивал хвалёную норвежскую тактику, уже неоднократно бывали. Кто знает, когда наступит следующий такой?

Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

Выступление Никиты Нагорного на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Прекрасным был год и для Никиты Нагорного. Наш гимнаст в этом году внёс своё имя в историю мирового спорта сразу несколько раз. Кроме того, после Олимпиады в Токио он стал одним из символов отечественного спорта. Побывал в целом ряде шоу, стал членом жюри Высшей лиги КВН. В общем, показал всем, как много может дать олимпийское золото.

Наверняка нашим болельщикам приятно вспоминать тот сладкий момент, когда мужская сборная выиграла командное многоборье на Олимпиаде. Помимо этого, у Нагорного было ещё две медали — в упражнениях на перекладине и личном многоборье. Однако прославился наш гимнаст не только благодаря своим успехам на Играх в Токио, была и ещё одна веская причина.

В этом году на чемпионате Европы в Базеле Нагорный сделал уникальный элемент — тройное сальто назад согнувшись. Пройти незамеченным это не могло, и в итоге в истории спортивной гимнастики появился "элемент Нагорного".

Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба)

Виталина Бацарашкина на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Очаровательная 25-летняя омичка, между прочим, увезла из Токио, как и Нагорный, сразу три медали. Примечателен тот факт, что именно Виталина Бацарашкина принесла России первое золото на Олимпиаде в японской столице. Что интересно, в тот день против нашей спортсменки была не только вереница соперниц, но и техника.

Днями позже Бацарашкина к золоту добавит серебро в соревновании смешанных команд и ещё одно золото в стрельбе из пистолета на расстоянии 25 метров. И здесь уже сомнений в классе и победе нашей спортсменки не было ровным счётом никаких. К слову, в этом году у нас было не так много спортсменов, которые привозили из Токио сразу два золота, Бацарашкина — одна из них.

Народную любовь она завоевала благодаря не только своим многочисленным победам, но и достаточно интересной детали. Оказалось, что Бацарашкина неровно дышит к сериалу и книгам "Ведьмак" и в упомянутых финалах выступала с медальоном Школы Кота из соответствующей игры. В родном Омске её встречали песней именно из этого сериала.

Светлана Ромашина (синхронное плавание)

Светлана Ромашина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Именно опытнейшая Светлана Ромашина теперь самая титулованная представительница синхронного плавания на планете. Ни у кого из болельщиков не было сомнений, что на Олимпиаде она возьмёт сразу два золота и станет семикратной (!) чемпионкой Игр. Походы за победами она начинала ещё в далёком 2005 году.

К слову, спортсменка не объявила об окончании своей карьеры, но сама прекрасно понимает, что всё к этому идёт. Безусловно, именно она ещё долго будет на вершине олимпа синхронного плавания, в который раз подтвердив это в ушедшем году.

София Позднякова (фехтование)

София Позднякова (ОКР) — золотая медаль, на церемонии награждения на Олимпиаде-2020. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ещё одна двукратная чемпионка Олимпиады в Токио — София Позднякова. Дочь руководителя ОКР на Игры ехала, будучи не первым номером нашей команды. Там всё-таки была Софья Великая. В Рио она проиграла Яне Егорян, а в Токио собиралась наконец-то взять золотую медаль в личных соревнованиях, но не сложилось.

Позднякова просто блестяще провела решающую схватку и взяла первое золото Токио. После этого было ещё одно — в командной сабле. Там нашим спортсменкам уже давно нет равных, вторые Игры подряд весь мир наблюдает за российским финалом. К слову, у Поздняковой была железная мотивация выиграть именно золото в Токио.

— Когда была маленькой, постоянно транслировала, что папа такой великий, четырёхкратный, а я хочу пять раз выиграть золото Олимпиады. Быть лучше, сильнее, выше. Но в один момент мы разговаривали с мамой, и она сказала: "Соня, понимаешь, ты же другой человек. Во-первых, ты девушка. Во-вторых, ты занимаешься фехтованием в другое время", — призналась спортсменка.

Сейчас Позднякова поставила карьеру на паузу, но уж если вернётся, то точно догонит великого отца по числу побед на Олимпийских играх.

Евгений Рылов (плавание)

Евгений Рылов (ОКР) с золотой медалью на церемонии награждения на Олимпиаде-2020. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

25 лет Россия жила без побед в плавании на Олимпийских играх. Времена, когда ещё Александр Попов побеждал на Играх в Атланте, помнят далеко не все. Освежить воспоминания решил, судя по всему, Евгений Рылов. Любимец котиков и масок с милым принтом по-настоящему зажёг в Токио, взяв сразу два золота.

В олимпийском бассейне Рылову не было равных на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Причём главным конкурентом на первой был ещё один феноменальный россиянин — Климент Колесников. Обладатель нескольких мировых рекордов был близок к золоту, но стал лишь вторым.

Нельзя не сказать и про два золота Рылова на чемпионате Европы в Будапеште. Там он был лучшим в 200-метровке на спине и эстафете 4 х 100 вольным стилем. Так что год для Евгения Рылова получился крайне ярким и ударным.

Мария Ласицкене (лёгкая атлетика)

Мария Ласицкене (ОКР), завоевавшая золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Российская лёгкая атлетика пребывает в критическом положении. Так, на Олимпиаду смогли поехать лишь 10 человек. Одна из них — королева мировых прыжков в высоту Мария Ласицкене. На Олимпиаду она ехала в числе фаворитов и свой статус сумела подтвердить.

Главной соперницей была Ярослава Магучих с Украины. Спортсменка из Незалежной, кстати, не постеснялась сфотографироваться с россиянкой после финала, за что её затравили на родине. Что же до Ласицкене, то она к трём победам на чемпионатах мира добавила долгожданное золото Олимпиады.

Даниил Медведев (теннис)

Фото © ТАСС / AP / Oscar J. Barroso

В этом году Медведев окончательно ворвался в элиту мирового тенниса. Со времён Евгения Кафельникова, Николая Давыденко или же Марата Сафина у нашей страны не было столь же яркой звезды, как Даниил Медведев. И если до 2021 года он был одним из лидеров мирового тенниса без победы на турнире Большого шлема, то вот теперь она у него в кармане.

Медведев стал чемпионом US Open, где в финале обыграл Новака Джоковича. Сейчас россиянин — вторая ракетка мира. Победа была близка на итоговом турнире года, но там сильнее был немец Александр Зверев. Теперь у Медведева впереди непростой 2022 год, когда нужно брать быка за рога.

Дина Аверина (художественная гимнастика)

Российская спортсменка Дина Аверина во время выступления в индивидуальной программе с булавами на международных соревнованиях "Олимпико". Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Вот уж для кого год вышел неоднозначным и очень странным. Дина Аверина ехала в Токио в качестве главной фаворитки Олимпийских игр. Однако там судьи решили устроить форменное безобразие, наглым образом лишив нашу прославленную чемпионку золотой медали. Продолжилось это в командном турнире, но там уже Авериной не было.

Слёзы на глазах, кажется, были у всей нашей страны. Волна негодования сменилась гневом в адрес арбитров. Однако героиней Аверина стала после того, как решила продолжать свою карьеру и нацелилась на Игры в Париже 2024 года. Первым мостиком в эту сторону стал чемпионат мира в Японии, где Аверина побила фантастическое достижение Евгении Канаевой и стала 18-кратной чемпионкой мира (!).

Правда, и там не обошлось без грандиозного скандала. Аверину засудили в финале упражнений с лентой. Впрочем, даже это не смогло сломить нашу чемпионку, которая не собирается останавливаться на достигнутом.

Александр Овечкин (хоккей)

Александр Овечкин. Фото © ТАСС / AP / Nick Wass

Великий 36-летний капитан "Вашингтона", несмотря на возраст, продолжает бить рекорд за рекордом в НХЛ, оставаясь главной звездой отечественного хоккея. При этом в Овечкина перед началом сезона многие за океаном просто не верили. А он взял и разорвал всех.

Александр уже на всех парах мчится к вечному рекорду Уэйна Гретцки, который забил 894 гола в НХЛ. А перед этим бьёт лучшие достижения лиги по голам в большинстве и овертайме. Сейчас у Овечкина реально есть все шансы стать лучшим игроком НХЛ — а значит, и всего мира. Есть, правда, и грустный момент: Александр Великий (именно так его называют в США) не едет на Олимпиаду в Пекин, где бы имел все шансы взять первое золото в карьере.

Анна Щербакова (фигурное катание)

Этап Гран-при по фигурному катанию в Гренобле. Фото © ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo

Несмотря на россыпь звёзд фигурного катания, в этом году мы выделим именно Щербакову. Не феноменальную Трусову, не запредельно грациозную Туктамышеву или недосягаемую Камилу Валиеву. Да, они тоже великолепно провели прошлый год, но есть то, что их отличает от Щербаковой. И это вещь объективная.

Именно Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию 2021 года. У её конкуренток такой награды в коллекции нет, а у неё — пожалуйста. Да, у Щербаковой, быть может, не получился осенне-зимний период года, но в целом она была прекрасна в ушедшем году.

Интрига лишь в том, сможет ли она так же продолжать дальше. Понятно, что в эпоху феноменальной Валиевой быть главной звездой сложно. Возможно, Щербаковой и не нужно быть главной, однако примой мирового фигурного катания она точно останется.

Авторы Шамиль Гаджиев