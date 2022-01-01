Жители казахстанского Тараза устроили фотосессию на фоне объятой пламенем новогодней ёлки
Инцидент произошёл, когда на площади скопилось много людей. Некоторые из них улыбались и, похоже, совсем не расстроились из-за пожара.
В казахстанском Таразе загорелась главная новогодняя ёлка. Видео © t.me / tengrinews / Instagram / tarazzhastary08
В Таразе (Казахстан) загорелась главная городская ёлка, установленная на площади Шахристан. Об этом сообщает портал Tengrinews.
Инцидент произошёл во время празднования Нового года, когда вокруг ёлки собралось много людей. Они принялись снимать объятое пламенем дерево на телефон, некоторые даже устроили на его фоне фотосессию.
В пресс-службе ДЧС Жамбылской области уточнили, что ёлка была искусственной. По какой причине она загорелась, пока не известно. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее в Луганске на открытии ёлки фейерверки начали стрелять по зрителям. По словам жителей города, несколько зарядов упало на дом. К счастью, люди отделались лишь лёгким испугом.
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