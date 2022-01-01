Празднование Нового года зачастую оборачивается излишествами в еде и напитках. Наутро человек может почувствовать себя не очень хорошо. Как решить эту проблему, объяснил кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В эфире радио Sputnik он посоветовал "завести" организм с помощью лёгкой пищи.

"Первое, что мы должны "завести" утром после обильных возлияний, — это систему пищеварения. Надо "включить" печень, желудок и кишечник. Самое простое, с помощью чего это можно сделать, — куриный бульон. Также подойдёт суп, например борщ. Система пищеварения работает только тогда, когда в ней есть еда. Если она отравлена алкоголем и в ней нет еды, то ей плохо", — отметил Кондрахин.

По словам медика, когда в систему пищеварения поступает лёгкая еда, она начинает работать. Если же нет сил съесть даже куриный бульон, то врач рекомендует просто полежать, чтобы помочь почкам постепенно очистить организм от вредных веществ. Кондрахин подчеркнул, что это важно, так как печень, не справляясь с интоксикацией, выбрасывает часть вредных веществ в кровь, а почки постепенно фильтруют всё это.

"Таким образом мы быстрее освобождаемся от интоксикации", — заключил Кондрахин.