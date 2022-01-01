AP: Макфол и другие экс-послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ

Бывшие послы и дипломаты США, а также эксперты потребовали от президента Соединённых Штатов Джо Байдена обнародовать список санкций, которые Вашингтон введёт в случае "вторжения" России на Украину. Об этом сообщает Associated Press.

"В идеале план этих санкций нужно довести до сведения Москвы сейчас, чтобы Кремль имел чёткое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнётся", — говорится в заявлении.

В числе подписантов бывшие послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также экс-главы американской дипмиссии на Украине Стивен Пайфер и Джон Хёрбст. Также заявление подписали экс-сотрудники органов национальной безопасности США и эксперты по России, работавшие в том числе в администрациях Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы.

По их словам, Белый дом вместе с партнёрами по НАТО должен предпринять "немедленные шаги, чтобы "повлиять на расчёты Кремля", прежде чем Москва решится на "дальнейшую военную эскалацию". Дипломаты и эксперты полагают, что Соединённым Штатам нужно разработать пакет "серьёзных и болезненных санкций", которые будут введены против РФ.

В начале декабря СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Позже телеканал CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".