Страховые пенсии по старости выросли в России с 1 января на 5,9%

С 1 января 2022 года в России на 5,9% выросли страховые пенсии неработающих пенсионеров. Средний размер выплат, которые получает около 30,78 миллиона человек, составит 18 521 рубль.

С 2019 по 2024 год индексация происходит 1 января, а не 1 февраля, как это было ранее. С 2023 года пенсии вырастут на 5,5% — до 19 476 рублей, согласно прогнозу Пенсионного фонда России. В 2024 году эта сумма увеличится до 20 469 рублей.