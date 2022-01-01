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Страховые пенсии по старости выросли в России с 1 января на 5,9%

Средний размер выплат, которые получает около 30,78 миллиона человек, составит 18 521 рубль.

1 января, 01:47

© ТАСС / Дмитрий Рогулин

С 1 января 2022 года в России на 5,9% выросли страховые пенсии неработающих пенсионеров. Средний размер выплат, которые получает около 30,78 миллиона человек, составит 18 521 рубль.

С 2019 по 2024 год индексация происходит 1 января, а не 1 февраля, как это было ранее. С 2023 года пенсии вырастут на 5,5% — до 19 476 рублей, согласно прогнозу Пенсионного фонда России. В 2024 году эта сумма увеличится до 20 469 рублей.

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В 2022 году расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе по старости, составят 8,1 триллиона рублей.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, кто может получить прибавку к пенсии в размере 25%. Обращаться в отделение при этом не потребуется — деньги начислят автоматически. Также Лайф рассказывал, что представитель ПФР Марина Тарасова напомнила условия назначения пенсии в 2022 году.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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