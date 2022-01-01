Цены, пенсии, выплаты, мигранты, оружие: Как изменится жизнь россиян с 1 января Сразу несколько законов вступают в силу в России с 2022 года. В чём их особенность и кого они затронут? 31 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Увеличатся размеры пособий и прожиточного минимума

С января минимальный размер оплаты труда в России будет составлять 13 026 рублей — на 324 рубля больше по сравнению с текущим годом. Сумма, которую государство выплачивает за рождение ребёнка, тоже станет больше — 503 237 рублей за первого и 665 009 — за второго. Пенсию проиндексируют на 5,9%.

Цены на транспорт

Россиян ждёт и повышение цен. Как обычно, это особенно затронет курильщиков — самая дешёвая пачка сигарет с января 2022 года обойдётся в 112 рублей. Пользователи столичного метрополитена должны будут заплатить за разовую поездку 61 рубль вместо 60, для тех, кто использует карту "Тройка", проезд подорожает более ощутимо — проход через турникет обойдётся в 46 рублей.

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Расширятся возможности СБП

Отправлять деньги друг другу через Систему быстрых платежей смогут не только граждане, но и юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Кроме того, вместе с кредитной историей россияне смогут получать индивидуальный рейтинг кредитоспособности, что поможет при оформлении кредитов.

Компенсация фитнеса

Со следующего года можно будет получить налоговый вычет в размере, не превышающем 120 тысяч рублей, за занятия спортом. Учитываются траты в организациях и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта основная. Для получения вычета нужно подтвердить расходы на оплату этих услуг — представить налоговой копию договора на оказание услуг и кассовый чек.

Повысится порог владения оружием

Минимальный возраст, позволяющий россиянам владеть некоторыми видами оружия, вырастет с 18 лет до 21 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин после инцидента со стрельбой в казанской школе. Эта мера не коснётся тех, кто проходит военную службу, служит в специализированных государственных организациях или имеет воинские звания.

Контроль доходов

Россияне, на счетах которых в банках лежит более 1 млн рублей, должны будут платить налог с процентного дохода, а ещё банки и их клиентов будут штрафовать за сокрытие информации (например, о реальных доходах физического лица).

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Ужесточение политики в отношении мигрантов

Власти смогут выдворять нелегализованных трудовых мигрантов, работодателям за их незаконное привлечение к работе грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого.

Русифицируется информационная политика

Международные IT-гиганты, численность суточной аудитории которых переваливает за 500 тысяч россиян, должны будут открывать представительства в нашей стране. Такие же представительства должны будут создать провайдеры хостинга, операторы рекламных систем и организаторы распространения информации в Интернете, иначе им грозит полная блокировка на территории страны. Под действие закона может подпасть около 20 ресурсов — среди них Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, AliExpress, Gmail, IKEA и Wikipedia. Российский поисковик "Яндекс" станет доступным для выбора по умолчанию на продаваемых в России гаджетах. Вступит в силу закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".

Авторы Карина Зварич