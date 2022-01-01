Единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России с 1 января до 112 рублей
Впервые её установили 1 апреля прошлого года. Тогда этот показатель равнялся 108 рублям.
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В России с 1 января 2022 года единая минимальная цена пачки сигарет выросла с 108 до 112 рублей. Соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно закону об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет по более дешёвой цене запрещена. Впервые минимальную цену на сигареты в РФ установили 1 апреля прошлого года, она рассчитывается Минсельхозом на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, налога на добавленную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента. Текущее увеличение связано с ростом акцизов в 2022 году на 4%.
Ранее юрист Павел Корытов рассказал о штрафах для курильщиков в 2022 году. Также Лайф рассказывал, что в Счётной палате оценили потери бюджета от нелегальных сигарет. Чтобы бороться с дешёвым контрафактом из стран ЕАЭС, аудиторы предложили передать доходы от акцизов регионам.
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