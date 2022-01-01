Президент США Байден рассчитывает на прогресс в ходе предстоящих переговоров с Россией

Президент США Джо Байден по итогам телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на прогресс в ходе предстоящих переговоров Вашингтона и Москвы.

"Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс", — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.