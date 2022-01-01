Президент США Байден рассчитывает на прогресс в ходе предстоящих переговоров с Россией
Встреча представителей Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности запланирована на 10 января.
Президент США Джо Байден © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден по итогам телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на прогресс в ходе предстоящих переговоров Вашингтона и Москвы.
"Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс", — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.
Напомним, ранее Байден заявил, что "ясно дал понять" Путину о последствиях "вторжения" на Украину. Глава Белого дома добавил, что российский лидер в ходе переговоров изложил некоторые из своих опасений касательно НАТО, США и Европы. Байден также поделился с Путиным своими озабоченностями.
Переговоры Путина и Байдена состоялись в ночь с 30 на 31 декабря по московскому времени. Они продолжались 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал на брифинге об итогах беседы, окрестив её "не святочными посиделками". В частности, он раскрыл, как Путин ответил Байдену на угрозу беспрецедентными санкциями. Также, по словам Ушакова, глава Белого дома пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине и подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать. В целом помощник Путина назвал разговор откровенным и конструктивным. В администрации США также назвали беседу содержательной и серьёзной.
Как сообщал Лайф, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, состоятся переговоры с НАТО. 13 января встречу проведут представители России и ОБСЕ.
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