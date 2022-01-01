В Иркутске из-за пиротехники загорелся многоэтажный дом

В Иркутске из-за использования пиротехники загорелась обшивка верхних этажей многоэтажного дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Костычева поступила в экстренные службы в 00:25 (19:25 мск).

"На момент прибытия пожарных горела обшивка дома в районе 6-го, 7-го и 8-го этажей… По оперативной информации, пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий", — сказано в сообщении ведомства.

Спасатели эвакуировали из дома 53 человека, ещё 20 покинули здание самостоятельно. На базе ближайшей школы развёрнут пункт временного размещения. Возгорание было локализовано на площади 60 квадратных метров, а впоследствии ликвидировано. Предварительно установлено, что пожар возник на балконе шестого этажа.