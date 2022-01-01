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В Иркутске из-за пиротехники загорелся многоэтажный дом

Спасатели вывели из здания 53 человека, ещё 20 эвакуировались самостоятельно.

1 января, 00:00
<p>© <a href="https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4646803" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ГУ МЧС РФ по Иркутской области</p>

© Сайт ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В Иркутске из-за использования пиротехники загорелась обшивка верхних этажей многоэтажного дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Костычева поступила в экстренные службы в 00:25 (19:25 мск).

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"На момент прибытия пожарных горела обшивка дома в районе 6-го, 7-го и 8-го этажей… По оперативной информации, пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий", — сказано в сообщении ведомства.

Спасатели эвакуировали из дома 53 человека, ещё 20 покинули здание самостоятельно. На базе ближайшей школы развёрнут пункт временного размещения. Возгорание было локализовано на площади 60 квадратных метров, а впоследствии ликвидировано. Предварительно установлено, что пожар возник на балконе шестого этажа.

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Ранее Лайф сообщал, что в Биробиджане пожар охватил здание университета. Языки пламени вырывались примерно из десяти окон на втором этаже. Обошлось без жертв.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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