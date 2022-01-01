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Американская комедийная актриса Бетти Уайт умерла, не дожив до 100-летия несколько недель

Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Золотые девочки" (The Golden Girls, 1985–1992).

31 декабря, 23:23
<p>Бетти Уайт © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BHvKyGOgpwy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bettymwhite</a></p>

Бетти Уайт © Instagram / bettymwhite

Американская комедийная актриса Бетти Уайт умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Обладательница одной из самых продолжительных творческих карьер начала работу на радио в начале 40-х годов прошлого века. К концу десятилетия она уже играла в телешоу. Всего на счету актрисы 115 ролей, наибольшую известность ей принесла работа в сериале "Золотые девочки" (The Golden Girls, 1985–1992) — о трёх женщинах средних лет, проживающих вместе в Майами.

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За свою карьеру Уайт удостоилась множества наград, например, она трижды становилась лауреатом премии Гильдии актёров США и пять раз выигрывала "Эмми".

До последнего времени актриса вела активный образ жизни и планировала завести страницу в "Фейсбуке". До своего 100-летия Уайт не дожила несколько недель — вековой юбилей она должна была отпраздновать 17 января.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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