Американская комедийная актриса Бетти Уайт умерла, не дожив до 100-летия несколько недель

Американская комедийная актриса Бетти Уайт умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Обладательница одной из самых продолжительных творческих карьер начала работу на радио в начале 40-х годов прошлого века. К концу десятилетия она уже играла в телешоу. Всего на счету актрисы 115 ролей, наибольшую известность ей принесла работа в сериале "Золотые девочки" (The Golden Girls, 1985–1992) — о трёх женщинах средних лет, проживающих вместе в Майами.

За свою карьеру Уайт удостоилась множества наград, например, она трижды становилась лауреатом премии Гильдии актёров США и пять раз выигрывала "Эмми".

До последнего времени актриса вела активный образ жизни и планировала завести страницу в "Фейсбуке". До своего 100-летия Уайт не дожила несколько недель — вековой юбилей она должна была отпраздновать 17 января.