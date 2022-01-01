1 января 2022 года в России вступил в силу закон "о приземлении" зарубежных IT-компаний

1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно ему иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства.