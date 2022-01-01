1 января 2022 года в России вступил в силу закон "о приземлении" зарубежных IT-компаний
Ранее Роскомнадзор опубликовал список, куда вошло 13 интернет-гигантов, включая Google, Meta, Twitter и Apple.
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1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно ему иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства.
Ранее Роскомнадзор опубликовал список таких компаний, куда вошли Google, Meta Platforms (бывший Facebook), Twitter, Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
Напомним, закон "о приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля. Позже глава государства отметил, что его название "загадочное", но содержание вполне конкретное. Путин подчеркнул, что в законе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.
Ранее мировой суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за те же нарушения получила и компания Meta (Facebook).
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