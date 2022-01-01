Собянин поздравил москвичей с Новым годом и выразил особую благодарность медикам. Видео © t.me/ blogsobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей российской столицы с новым, 2022 годом и выразил особую благодарность медикам.

Градоначальник назвал Новый год лучшим праздником, который люди встречают в кругу родных и близких. По словам Собянина, минувший год был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой.

"Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение", — сказал мэр Москвы.

Собянин также выразил благодарность ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны. Кроме того, градоначальник отдельно поблагодарил врачей и медсестёр, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом.