Собянин поздравил москвичей с Новым годом и выразил особую благодарность медикам
Градоначальник отметил, что, несмотря на сложности, столица продолжает активно развиваться. Строится новое жильё, дороги, школы и другие объекты.
Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Кадр из видео © t.me/ blogsobyanin
Собянин поздравил москвичей с Новым годом и выразил особую благодарность медикам. Видео © t.me/ blogsobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей российской столицы с новым, 2022 годом и выразил особую благодарность медикам.
Градоначальник назвал Новый год лучшим праздником, который люди встречают в кругу родных и близких. По словам Собянина, минувший год был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой.
"Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение", — сказал мэр Москвы.
Собянин также выразил благодарность ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны. Кроме того, градоначальник отдельно поблагодарил врачей и медсестёр, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом.
"Несмотря на сложности, наш город продолжает активно развиваться. Строится новое жильё, метро, дороги, школы, детские сады, поликлиники, больницы, реставрируются памятники архитектуры, благоустраиваются парки и дворы. Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения... С праздником, друзья", — подчеркнул Собянин.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Новогоднее обращение главы государства стало самым продолжительным. Поздравление с 2022 годом продлилось более шести минут, а по объёму составило около 700 слов.
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