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В Софии на новогодних гуляньях задержали мужчину с гранатой, призывавшего не носить маски

Также правоохранители задержали его знакомую, у которой при обыске нашли два пистолета. Правда, девушка заявила, что они ненастоящие.

1 января, 00:19
<p>© <a href="https://bnr.bg/post/101579970/zadarjaha-maj-s-boina-granata-v-centara-na-sofia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БНР</a> / Николай Христов</p>

© БНР / Николай Христов

В столице Болгарии Софии полицейские на новогодних гуляньях задержали мужчину с двумя гранатами, сообщает агентство "BNR-новини". Инцидент произошёл вечером 31 декабря.

По данным СМИ, противник ковидных мер вышел на площадь Баттенберга и стал призывать людей отказаться от защитных масок. Прохожие вызвали полицейских, которые задержали его. Также правоохранители вскоре задержали девушку, которая, предположительно, является знакомой мужчины. В ходе обыска при ней нашли два пистолета. Девушка заявила, что они ненастоящие.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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