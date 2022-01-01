В Софии на новогодних гуляньях задержали мужчину с гранатой, призывавшего не носить маски
Также правоохранители задержали его знакомую, у которой при обыске нашли два пистолета. Правда, девушка заявила, что они ненастоящие.
© БНР / Николай Христов
В столице Болгарии Софии полицейские на новогодних гуляньях задержали мужчину с двумя гранатами, сообщает агентство "BNR-новини". Инцидент произошёл вечером 31 декабря.
По данным СМИ, противник ковидных мер вышел на площадь Баттенберга и стал призывать людей отказаться от защитных масок. Прохожие вызвали полицейских, которые задержали его. Также правоохранители вскоре задержали девушку, которая, предположительно, является знакомой мужчины. В ходе обыска при ней нашли два пистолета. Девушка заявила, что они ненастоящие.
Ранее Лайф рассказывал, что в Италии противник прививок пришёл на вакцинацию от ковида с фальшивой рукой. Медики вызвали полицию, как только раскрыли обман.
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