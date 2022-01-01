В Софии на новогодних гуляньях задержали мужчину с гранатой, призывавшего не носить маски

По данным СМИ, противник ковидных мер вышел на площадь Баттенберга и стал призывать людей отказаться от защитных масок. Прохожие вызвали полицейских, которые задержали его. Также правоохранители вскоре задержали девушку, которая, предположительно, является знакомой мужчины. В ходе обыска при ней нашли два пистолета. Девушка заявила, что они ненастоящие.