Получившая гражданство РФ экс-советница Рейгана: Народы России и США подходят друг другу

Американская писательница Сюзанна Масси, которая в 80-е годы была неформальной советницей 40-го президента США Рональда Рейгана, заявила о необходимости выработки конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Она отметила, что в течение жизни познакомилась с большим количеством русских людей, которые стали её друзьями и помогали ей в работе.

"Разумеется, у меня также много друзей в Америке. Я гражданка США. Я люблю американцев... И я думаю, что два этих народа очень подходят друг другу. Такова моя личная точка зрения", — сказала Масси в эфире программы Оксаны Бойко "Противоположности" на RT.

Экс-советница Рейгана считает, что сейчас критически важно выработать конструктивные отношения между РФ и США.

"Я считаю, что если мы сможем это сделать (а я на это надеюсь), то это пойдёт на пользу всему миру", — резюмировала Масси.