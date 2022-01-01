НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Получившая гражданство РФ экс-советница Рейгана: Народы России и США подходят друг другу

Сюзанна Масси считает, что сейчас критически важно выработать конструктивные отношения между двумя странами. Она уверена, что это пойдёт на пользу всему миру.

31 декабря, 23:40

Флаги США и России © ТАСС / Михаил Метцель

Американская писательница Сюзанна Масси, которая в 80-е годы была неформальной советницей 40-го президента США Рональда Рейгана, заявила о необходимости выработки конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Она отметила, что в течение жизни познакомилась с большим количеством русских людей, которые стали её друзьями и помогали ей в работе.

Получившая гражданство РФ бывшая советница Рейгана: Все знают, что я люблю Россию

Получившая гражданство РФ бывшая советница Рейгана: Все знают, что я люблю Россию

"Разумеется, у меня также много друзей в Америке. Я гражданка США. Я люблю американцев... И я думаю, что два этих народа очень подходят друг другу. Такова моя личная точка зрения", — сказала Масси в эфире программы Оксаны Бойко "Противоположности" на RT.

Экс-советница Рейгана считает, что сейчас критически важно выработать конструктивные отношения между РФ и США.

Автор Atlantico Кошар рассказал о последнем шансе Европы на примирение с Россией

Автор Atlantico Кошар рассказал о последнем шансе Европы на примирение с Россией

"Я считаю, что если мы сможем это сделать (а я на это надеюсь), то это пойдёт на пользу всему миру", — резюмировала Масси.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин исполнил просьбу Сюзанны Масси о российском гражданстве. В июне в Крыму в кулуарах заседания Ливадийского клуба американка призналась, что паспорт ей нужен для написания книги в РФ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1