Получившая гражданство РФ экс-советница Рейгана: Народы России и США подходят друг другу
Сюзанна Масси считает, что сейчас критически важно выработать конструктивные отношения между двумя странами. Она уверена, что это пойдёт на пользу всему миру.
Флаги США и России © ТАСС / Михаил Метцель
Американская писательница Сюзанна Масси, которая в 80-е годы была неформальной советницей 40-го президента США Рональда Рейгана, заявила о необходимости выработки конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном.
Она отметила, что в течение жизни познакомилась с большим количеством русских людей, которые стали её друзьями и помогали ей в работе.
"Разумеется, у меня также много друзей в Америке. Я гражданка США. Я люблю американцев... И я думаю, что два этих народа очень подходят друг другу. Такова моя личная точка зрения", — сказала Масси в эфире программы Оксаны Бойко "Противоположности" на RT.
Экс-советница Рейгана считает, что сейчас критически важно выработать конструктивные отношения между РФ и США.
"Я считаю, что если мы сможем это сделать (а я на это надеюсь), то это пойдёт на пользу всему миру", — резюмировала Масси.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин исполнил просьбу Сюзанны Масси о российском гражданстве. В июне в Крыму в кулуарах заседания Ливадийского клуба американка призналась, что паспорт ей нужен для написания книги в РФ.
Лента новостей
Американская комедийная актриса Бетти Уайт умерла, не дожив до 100-летия несколько недель
сегодня в 23:23
Зеленский записал рекордно длинное поздравление с Новым годом и назвал свою главную цель
сегодня в 23:15
Foreign Policy назвал "пороховые бочки" планеты, где в 2022 году может вспыхнуть война
сегодня в 22:54
Комментариев: 0