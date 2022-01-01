Foreign Policy назвал "пороховые бочки" планеты, где в 2022 году может вспыхнуть война

Американский журнал Foreign Policy составил список мест на Земле, где в 2022 году могут вспыхнуть вооружённые конфликты. В перечень вошли девять "пороховых бочек", которые могут "взорваться".

Эфиопия

По мнению экспертов, столкновения между федеральным правительством и силами "Народного фронта освобождения Тыграя" могут в конце концов перерасти в полномасштабную войну. Кроме того, Foreign Policy считает, что боевые действия на континенте могут спровоцировать различные радикальные исламистские движения.

Афганистан

FP отмечает, что после ухода США из Афганистана в стране начался гуманитарный кризис. Новое правительство "Талибана"* не может решить финансовые проблемы, а некоторые его действия, например закрытие школ для девочек в ряде провинций, вызывают международное возмущение. В итоге кризис может спровоцировать войны, полагают журналисты Foreign Policy.

США и Китай

В статье отмечается, что случайный инцидент с самолётами США и КНР в Южно-Китайском море или на Тайване может спровоцировать большую войну, так как напряжение между Вашингтоном и Пекином нарастает. FP напоминает, что в 2001 году после столкновения самолётов двух стран понадобилось несколько месяцев, чтобы урегулировать конфликт.

Иран против США и Израиля

Напряжение между Тегераном и Вашингтоном, обострившееся во время президентства Дональда Трампа, может закончиться, считают эксперты. Вместе с тем по мере угасания надежды на возобновление ядерной сделки надвигается риск новой эскалации. Провал переговоров может послужить толчком к военному конфликту, полагает FP, так как США не захотят признавать Иран новой ядерной державой и могут выступить против Тегерана вместе с Израилем.

Йемен

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, но в 2021-м она исчезла из заголовков мировой прессы, пишет FP. Тем не менее противостояние правительства и хуситов в 2022 году может обостриться, так как повстанцы окружили богатую нефтью и газом провинцию Мариб и продвинулись вглубь неё. В руках властей Йемена находится только одноимённый главный город региона. Если хуситы захватят и его, то одержат как военную, так и экономическую победу, которая, скорее всего, возвестит о политической кончине президента Абд-Раббу Мансура Хади.

Израиль и Палестина

В 2021 году противостояние между Израилем и Палестиной серьёзно обострилось. Причиной стали столкновения в Восточном Иерусалиме, под угрозой выселения палестинцы вышли на протесты. После этого движение ХАМАС обстреляло Израиль, который ответил воздушной военной операцией по Сектору Газа. Эксперты FP полагают, что следующие боевые действия неизбежны, а процесс мирного урегулирования мёртв.

Гаити

Эта страна давно страдает из-за политических кризисов, бандитских разборок и стихийных бедствий, отмечает Foreign Policy. Однако 2021 год стал для Гаити особенно мрачным. В июле был убит президент Жовенель Моиз, а в августе землетрясение разрушило большую часть юга страны. Высокий уровень коррупции и бедности создаёт идеальные условия для расширения банд, считает FP. В итоге всё может обернуться вооружённым противостоянием.

Мьянма

В феврале прошлого года в Мьянме произошёл военный переворот, после которого страну охватили протесты. Свергнутые руководители создали собственное правительство и призвали к восстанию против режима. Помимо этого в Мьянме действуют этнические вооружённые группировки, насчитывающие десятки тысяч боевиков. Поэтому в 2022 году не исключён риск крупного военного конфликта.

Украина

Не забыл Foreign Policy и об Украине из-за якобы сосредоточения войск России на границе с Незалежной и противостояния Москвы с НАТО.

Напомним, последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.