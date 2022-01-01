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В России с 1 января прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890

Также до 12 792 рублей увеличился максимальный размер пособия по безработице, которое гражданин может получать в первые три месяца.

1 января, 01:01

© Pixabay

С 1 января в России прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей. Соответствующий документ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился до 13 793 рублей, для пенсионеров — до 10 882 рублей, для детей — до 12 274 рублей.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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