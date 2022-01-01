В России с 1 января прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890
Также до 12 792 рублей увеличился максимальный размер пособия по безработице, которое гражданин может получать в первые три месяца.
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С 1 января в России прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей. Соответствующий документ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился до 13 793 рублей, для пенсионеров — до 10 882 рублей, для детей — до 12 274 рублей.
Также с 1 января вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 13 890 рублей. Также до 12 792 рублей увеличился максимальный размер пособия по безработице, которое гражданин может получать в первые три месяца. Минимальный теперь составляет 1500 рублей.
Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции. Согласно документу, размер выплат должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года.
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