В России с 1 января прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890

С 1 января в России прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей. Соответствующий документ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился до 13 793 рублей, для пенсионеров — до 10 882 рублей, для детей — до 12 274 рублей.

Также с 1 января вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 13 890 рублей. Также до 12 792 рублей увеличился максимальный размер пособия по безработице, которое гражданин может получать в первые три месяца. Минимальный теперь составляет 1500 рублей.