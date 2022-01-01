Впервые в истории Новый год в космосе встретили сразу 10 человек. Семеро из них находились на борту Международной космической станции (МКС) и трое на китайской станции "Тяньгун". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Наступление нового, 2022 года на околоземной орбите впервые встретили сразу десять землян: семеро — на Международной космической станции и трое — на китайской космической станции "Тяньгун". Это было самым многолюдным новогодним "застольем" на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики", — отметили в госкорпорации.

Так, год Тигра в космосе встретили российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт ESA Матиас Маурер (все на МКС), а также представители КНР Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу (на станции "Тяньгун").