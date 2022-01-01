Новый год, Международный день похмелья и День святых Вонифатия и Ильи Муромца: Как пережить 1 января и заложить календарный цикл новой жизни Почему поступки этого дня закладывают фундамент на весь будущий год и что нельзя делать, чтобы избежать провалов и не потерять удачу. 31 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Новый год

© "Ёлочный торг". Художник Генрих Манизер

Традиционно в России, как и в большинстве стран мира, 1 января отмечается Новый год. Праздничный стол накануне, шампанское, вручение подарков и загадывание желаний на будущий год стали неизменными атрибутами этого дня. Но так было не всегда.

Сегодня мало кто помнит, что празднованием Нового года 1 января мы обязаны Петру I. Вернувшись из Европы, он решил ввести целый ряд новшеств, среди которых и знаменитый "налог на бороды". Процесс европеизации коснулся и праздников. 19 декабря 1699 года он издал указ, по которому датой нового года стало 1 января.

"Известно ему, великому государю, стало не только, что во многих европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с Восточною православною нашею церковью во всём согласны, как волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть января с 1-го числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с 1-го числа настаёт новый, 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1-го числа от Рождества Христова 1700 года", — говорилось в указе.

Согласно указу, "знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чину" надо было поставить перед воротами "украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых". "Людям скудным", то есть без особого достатка, царь повелевал "хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить". Причём "стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года". То есть убирать ёлки запрещалось до Рождества.

Кстати, любимая многими традиция запускать в новогоднюю ночь фейерверки также относится к петровской эпохе. Одним из пунктов Пётр повелевал: "Когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам, и окольничим, и думным, и ближним, и знатным людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своём дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов".

Однако первый Новый год, совпавший с европейским, пришёлся на 1 января лишь в 1919 году, когда после декрета большевиков страна перешла на новый стиль. Именно поэтому Россия является единственной страной в мире, где Новый год отмечают два раза — 1 января по новому стилю и 13-го числа — по старому.

Международный день похмелья

Фото © Shutterstock

Празднику в этом году отмечается 20 лет. Придуманный маркетологами известной фармацевтической компании, выпускающей антипохмельное средство, он быстро вышел в массы. В 2001 году фармацевты решили устроить День похмелья 21 февраля, однако жизнь внесла свои коррективы, ведь самое тяжёлое утро по традиции приходится на 1 января.

Несмотря на то что праздник был придуман для повышения продаж противопохмельных таблеток, принимать их, чтобы следовать первоначальной традиции, стремятся немногие. В народе существует множество средств для снятия этого "недуга" — от огуречного рассола, салата оливье или наваристого хаша до совсем пагубной привычки — ледяной стопочки с утра, употребление которой может привести и к длительному запою.

День святого мученика Вонифатия

Мученик Вонифатий. © Общественное достояние

Об избавлении от похмелья точно не придётся беспокоиться тем, кто на Новый год придерживался христианской традиции. Церковь признаёт Новый год, и вечером 31 декабря в храмах совершается новогодний молебен. Только у верующих в эти дни продолжается 40-дневный пост, во время которого употреблять алкоголь категорически запрещено.

1 января в православии почитают святого мученика Вонифатия, который считается покровителем тех, кто пытается справиться с пьянством и распутством. В этот день святому ставят свечку с молитвой об избавлении своих близких от алкоголизма, наркомании и других зависимостей.

Живший во времена римских императоров Диоклетиана и Максимиана, Вонифатий был рабом знатной римлянки Аглаиды. Женщина пользовалась служением юноши во всех отношениях, не брезгуя разделить с ним и ложе. Однако Вонифатию любовные утехи были не по душе. Чувствуя, что живёт во грехе, молодой человек молил Бога прекратить страдания, а грехи эти омыть кровью мученической.

И такой случай ему выдался. Распутная госпожа отправила его за мощами христиан, гонения на которых велись по всей империи в то время. Имея в доме эти артефакты, она надеялась спастись от гнева Божьего и сама. Идея омыть грехи кровью не оставляла отрока, и, прибыв в киликийский город Тарс в Малой Азии, он отправился на городскую площадь, где расправлялись над очередными христианами. Страдая угрызениями совести и будучи преисполнен верой, Вонифатий признал себя христианином, бросился к ногам мучеников и стал их целовать. За это юношу подвергли суду, на котором он категорически отказался приносить жертву языческим богам.

Пытки Вонифатия были страшными. Подвесив вверх ногами, его били до тех пор, пока не стали видны кости, а под ногти вонзали иглы. Но юноша от веры не отрёкся. Тогда в рот ему влили раскалённое олово, но и от него Вонифатий не погиб. Эти мучения привели толпу в бешенство. Люди разорили языческое капище, а судья был вынужден спасаться бегством. Пытать Вонифатия продолжили на следующий день, после того как стихли народные протесты. Его опустили в бочку с кипящей смолой, однако и в ней он не сгинул. По преданию, мученика оросил небесной прохладой ангел, спустившийся с небес. В конце концов Вонифатию решили отрубить голову. Но перед самой казнью из его ран стали точиться кровь и молоко. Все эти чудеса заставили сотни горожан уверовать в Христа.

Своим поступком Вонифатий исполнил и наставление своей госпожи. Мощи святого мученика выкупили и привезли в дом Аглаиды. Для останков бывшего любовника женщина воздвигла храм, раздала своё добро нищим и ушла в монастырь, где, как и мощи святого Вонифатия, получила дар исцелять от недугов и изгонять бесов.

День Ильи Муромца

© "Илья Муромец", Александр Птушко, сценарист Михаил Кочнев, 1956 год.

1 января почитают ещё одного святого и героя русских сказок — Илью Муромца (Печерского). Это прозвище он получил в честь места рождения — села Карачарово, что под Муромом. Слава Ильи как великого воина неслучайна. Будучи парализованным до 30 лет, он получил исцеление от трёх "калик перехожих" (нищих странников). Они предрекли ему смерть в бою. Получив благословение родных, долгие годы Илья служил в дружине князя Владимира Мономаха и был первым богатырём в Киеве.

После тяжёлого ранения в грудь Илья принял постриг и начал своё служение в Киево-Печерском монастыре. Продолжать служение в войске духовном после ратных битв в те годы было принято у многих военных. Илья ушёл из жизни в раннем по современным меркам возрасте — 45-летним мужчиной. К лику святых Илью Муромца причислили в составе 69 подвижников Киево-Печерской лавры, где покоятся его мощи, в 1643 году. В современной России Илья Печерский считается небесным покровителем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Пограничных войск Российской Федерации.

Приметы этого дня

На Илью Муромца в деревнях гадали, насколько урожайным будет грядущий год. Гадание было не самым обычным. На перекрёстке дорог нужно было начертить палкой крест и приложиться к земле ухом. Богатый урожай сулили звуки приближающихся саней. Тёплая ночь предвещала богатый урожай ржи, а звёздная и безмятежная — много ягод и бобовых. В целом погода на 1 января у наших предков говорила и о первом дне лета.

Любые поступки в этот день также отражались на всём грядущем годе. Считалось, что 1 января нельзя отдавать долги, так как придётся весь год расплачиваться. Нельзя заниматься тяжёлой и грязной работой, потому как весь год потом пройдёт как на каторге. Запрещено было выносить в этот день и мусор из дома, чтобы вместе с ним не вынести удачу.

Авторы Марк Фернандес