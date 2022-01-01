Зеленский в новогоднем поздравлении назвал своей главной целью окончание войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Новым годом. Праздничное обращение лидера Незалежной длилось рекордную 21 минуту. В своей речи он перечислил победы страны в 2021 году, а также вспомнил про Крым и Донбасс.

"Традиционно в этот вечер все собираются за столом всей семьёй, зовут гостей, смотрят новогоднее поздравление президента. А президенты сначала немножко жалуются, потом чуть больше оправдываются, но в целом хвалятся тем, что было сделано. Но этот год — он особенный. Год 30-летия нашей независимости. И поэтому в этом году будет иначе... Главное — я буду говорить не о том, что было сделано, а про тех, кто это сделал. И не только в этом году. А кто всё время независимости строит и создаёт Украину? Наши люди. Обычные граждане. Хотя нет. Наши необыкновенные люди и граждане Украины", — сказал Зеленский.

Среди побед Незалежной он отметил выступления украинских спортсменов, в том числе на Паралимпиаде в Токио, достижения в сфере авиастроения, совместное производство военной техники с Великобританией и Турцией. Также Зеленский посетовал, что не все украинцы хотят вакцинироваться от коронавируса, и выразил сожаление, что пока не удалось закончить войну в Донбассе.

"К сожалению, не все украинцы хотят вакцинироваться — мы такие, украинцы. И это наша общая боль. И, к сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!" — поведал президент.