В России с 29 июня минимальный возраст для покупки оружия увеличится до 21 года

В России в 2022 году до 21 года вырастет минимальный возраст для покупки оружия. Как пишет РИА "Новости", соответствующие поправки в законодательство вступят в силу с 29 июня.

Напомним, 28 июня прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила выдачи лицензий на оружие. В частности, закон вводит дополнительные основания для отказа в выдаче и повышает минимальный возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Действующее законодательство запрещает лицам до 21 года покупать огнестрельное оружие ограниченного поражения.