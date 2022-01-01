В России с 29 июня минимальный возраст для покупки оружия увеличится до 21 года
Есть ряд исключений. В частности, новые правила не коснутся тех, кто служил или служит в Вооружённых силах России, а также представителей малочисленных народов, занимающихся традиционными промыслами.
© ТАСС / Сергей Фадеичев
В России в 2022 году до 21 года вырастет минимальный возраст для покупки оружия. Как пишет РИА "Новости", соответствующие поправки в законодательство вступят в силу с 29 июня.
Напомним, 28 июня прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила выдачи лицензий на оружие. В частности, закон вводит дополнительные основания для отказа в выдаче и повышает минимальный возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Действующее законодательство запрещает лицам до 21 года покупать огнестрельное оружие ограниченного поражения.
Новые ограничения не затронут тех, кто служил или служит в Вооружённых силах России, работающих в государственных военизированных организациях, а также представителей коренных малочисленных народов РФ, занимающихся традиционными промыслами. Помимо этого новые правила не коснутся профессиональных охотников и сотрудников организаций с особыми задачами, прописанными в уставе.
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