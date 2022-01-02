Шесть человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области
Транспортное средство направлялось из Москвы в Астрахань. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
© ТАСС / Владимир Гердо
В Рязанской области произошло крупное ДТП с автобусом, погибли шесть человек, ещё 14 пострадали. Об этом сообщает Пятый канал.
Транспортное средство направлялось из Москвы в Астрахань. На месте работают оперативные службы, обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Рязанской области также подтверждает информацию о шестерых погибших и 14 пострадавших.
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