Шесть человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области

В Рязанской области произошло крупное ДТП с автобусом, погибли шесть человек, ещё 14 пострадали. Об этом сообщает Пятый канал.

Транспортное средство направлялось из Москвы в Астрахань. На месте работают оперативные службы, обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.