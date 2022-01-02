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Шесть человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области

Транспортное средство направлялось из Москвы в Астрахань. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

2 января, 04:37

© ТАСС / Владимир Гердо

В Рязанской области произошло крупное ДТП с автобусом, погибли шесть человек, ещё 14 пострадали. Об этом сообщает Пятый канал.

Транспортное средство направлялось из Москвы в Астрахань. На месте работают оперативные службы, обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Рязанской области также подтверждает информацию о шестерых погибших и 14 пострадавших.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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