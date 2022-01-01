Число жертв ДТП с "лексусом" и автобусом в Нижневартовске выросло до трёх, умер ребёнок
Погибшему мальчику было девять лет. Ранее стало известно, что жертвами ДТП стали водитель и пассажир легковушки.
ДТП с участием вахтового автобуса и "лексуса" в Нижневартовске © Telegram / justnow_nv
Число жертв ДТП с участием вахтового автобуса и "лексуса" в Нижневартовске возросло до трёх. В больнице скончался девятилетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО, передаёт ТАСС.
"Пострадавший ребёнок, к сожалению, умер в лечебном учреждении", — уточнили в управлении.
Ранее была информация, что ребёнок 2012 года рождения госпитализирован в критическом состоянии. Также сообщалось о ещё двух пострадавших и двух погибших. По предварительным данным, жертвами аварии стали водитель и пассажир легковушки.
При этом в автобусе ехали пять человек и водитель, они травм не получили. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Местная прокуратура проведёт проверку по факту случившегося.
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