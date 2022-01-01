"Недоумки с факелами": Глава Крыма Аксёнов назвал бандеровщину идеологической проказой, которая губит Украину
Он отметил, что нынешняя политика украинских властей основана на русофобии и недостижимых целях, среди которых возвращение Крыма в состав Незалежной.
Глава Крыма Сергей Аксёнов © ТАСС / Сергей Бобылев
Националистическое шествие, которое состоялось 1 января в украинской столице, демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведёт бандеровская идеология. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"В Киеве очередной бандеровский шабаш. Ошалевшие от безнаказанности недоумки с факелами чествуют своего идола и демонстрируют всему миру нацистскую сущность киевского режима. Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину. В её основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути, это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства", — написал он в своём телеграм-канале.
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По словам Аксёнова, нынешняя политика украинских властей основана на русофобии и недостижимых целях, среди которых возвращение Крыма в состав Незалежной.
"Вся короткая история украинской независимости и нынешняя политика Киева, которая основана не на реалиях, а на безумной русофобии, на недостижимых целях и хотелках вроде вступления в НАТО и "возвращения" Крыма… Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно", — подчеркнул глава полуострова.
Ранее сообщалось, что в Киеве состоялось ежегодное факельное шествие по случаю годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Участники мероприятия дошли до Офиса президента Украины. Собравшиеся выкрикивали различные лозунги, несли флаги Незалежной и праворадикальных движений, а также портреты идейного лидера.
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