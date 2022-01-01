Националистическое шествие, которое состоялось 1 января в украинской столице, демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведёт бандеровская идеология. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"В Киеве очередной бандеровский шабаш. Ошалевшие от безнаказанности недоумки с факелами чествуют своего идола и демонстрируют всему миру нацистскую сущность киевского режима. Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину. В её основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути, это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Аксёнова, нынешняя политика украинских властей основана на русофобии и недостижимых целях, среди которых возвращение Крыма в состав Незалежной.

"Вся короткая история украинской независимости и нынешняя политика Киева, которая основана не на реалиях, а на безумной русофобии, на недостижимых целях и хотелках вроде вступления в НАТО и "возвращения" Крыма… Уверен, что первым после краха киевского режима шагом должна стать денацификация Украины. Без этого никакое цивилизованное развитие невозможно", — подчеркнул глава полуострова.