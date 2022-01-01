В Киеве националисты провели факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
Участники мероприятия дошли до Офиса президента Украины. Собравшиеся выкрикивали различные лозунги, несли флаги Незалежной и праворадикальных движений, портреты идейного лидера.
В Киеве националисты устроили факельное шествие в честь дня рождения Бандеры © t.me / stranaua
В Киеве состоялось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры. Видео © t.me / stranaua
В Киеве состоялось ежегодное факельное шествие по случаю годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Около тысячи человек собрались в парке Шевченко, после чего выдвинулись в центр украинской столицы.
Участники мероприятия зажгли факелы и прошли колонной в сторону площади Независимости. Собравшиеся скандировали различные лозунги, несли флаги Незалежной и праворадикальных движений, портреты идейного лидера.
В результате колонна дошла до Офиса президента Украины. За соблюдением порядка следило около 700 силовиков. О серьёзных инцидентах во время шествия не сообщается.
Отметим, что Бандера был одним из главных инициаторов создания боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН*) — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Её целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она сотрудничала с гитлеровцами. В 2017 году СМИ сообщили, что Центральным разведывательным управлением обнародован ряд документов, касающихся времён Второй мировой войны. В частности, в них говорилось о том, что за пять недель существования "государства" Бандеры было убито 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снял видео, на котором расстреливает портреты Степана Бандеры, Адольфа Гитлера и Романа Шухевича.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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