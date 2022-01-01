В Киеве националисты провели факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

В Киеве состоялось ежегодное факельное шествие по случаю годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Около тысячи человек собрались в парке Шевченко, после чего выдвинулись в центр украинской столицы.

Отметим, что Бандера был одним из главных инициаторов создания боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН*) — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Её целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она сотрудничала с гитлеровцами. В 2017 году СМИ сообщили, что Центральным разведывательным управлением обнародован ряд документов, касающихся времён Второй мировой войны. В частности, в них говорилось о том, что за пять недель существования "государства" Бандеры было убито 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.