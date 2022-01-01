Глава Минэнерго Турции поделился планами обеспечить всю страну черноморским газом

Глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что уже в этом году добываемый республикой в Чёрном море газ поступит во все уголки страны.

Дёнмез осмотрел завод по переработке природного газа, который строится на площади в 320 гектаров в районе Чайджума (провинция Зонгулдак).

"Отсюда газ с Чёрного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит 10 миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", — цитирует его Anadolu.

Министр назвал проект экологически чистой инициативой, заметив, что предприятие такого масштаба и мощности займёт первое место в Европе. По словам Дёнмеза, на заводе будут применять новейшие технологии, промышленный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022-го.

"После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство", — резюмировал глава Минэнерго.