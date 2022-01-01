Обозреватель Sohu спрогнозировал катастрофу для США в случае атаки американских F-35 на РФ

Россия сможет отразить атаки американских истребителей F-35 с Чёрного моря благодаря модернизированным системам противовоздушной обороны С-300ПМ-2, базирующимся в Крыму. К такому выводу пришёл обозреватель портала Sohu.

По словам автора статьи, НАТО и США продолжают злить Москву, наращивая военную мощь у южной российской границы. Однако американцы нарвутся на жёсткий ответ, если начнут воздушную атаку, полагает колумнист. Благодаря новшествам российская система С-300ПМ-2 способна найти любые истребители-невидимки на расстоянии от 200 до 250 километров и запустить по ним ракеты.

"Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками", — отметил обозреватель издания и добавил, что Москва выстроила хорошую разветвлённую сеть ПВО, состоящую из С-300, С-400 и С-500. Это должно охладить пыл бравых американских генералов, уверен журналист.