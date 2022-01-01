Посол Украины Маркарова рассказала, что США передадут Киеву очередной катер типа Island

Уже в первом квартале 2022 года Киев ждёт от США очередной катер типа Island. Об этом рассказала посол Незалежной в Америке Оксана Маркарова в интервью украинской службе "Радио Свобода"*.

"Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", — пояснила дипломат и добавила, что в течение года Украина также получит от США как минимум три катера типа Mark VI.

Уточняется, что этот водный транспорт оснастят американским оружием и поставят на службу в Чёрном и Азовском морях для охраны морской границы Украины. Напомним, Незалежная уже приобрела четыре американских катера типа Island. Это "Славянск", "Старобельск", "Сумы" и "Фастов". ВМС Украины планируют создать из них первый катерный дивизион.

Ранее Лайф пообщался с экспертами и узнал, на что Украина потратит "военные" деньги, выделенные США. Речь идёт о 300 миллионах долларов. С 2014 года Украина получает военную помощь от США и других стран блока НАТО. Как правило, это нелетальное вооружение, а также старое советское оружие из стран бывшего Варшавского договора. Однако в последние годы на Украину поставляется уже и современное летальное оружие, которое, по мнению специалистов, может подтолкнуть Украину к неожиданным действиям.