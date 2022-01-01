В Набережных Челнах петарда влетела на балкон многоэтажки и взорвалась

В одном из домов в Набережных Челнах семье пришлось встречать Новый год не только под бой курантов, но и под грохот взорвавшейся на балконе петарды. Прибывшие спасатели увидели разбитое стекло и искорёженную взрывом дверь лоджии. Возгорания не было, но на полу балкона осталось прожжённое место, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"После салюта собирались сесть за стол. Но в районе 22:00 часов в балконные окна прилетела петарда. Шестиметровый балкон полностью разворочен, рамы валяются внизу, балконную дверь выбило, везде стекло. Дочь была в этой комнате, хорошо, что сильно не пострадала", — написала хозяйка квартиры Ирина Евдокимова в посте в паблике "Набережные Челны онлайн" в соцсети "ВКонтакте".

© VK / nabchel / Ирина Евдокимова

По её словам, петарду могли запустить из припаркованной рядом машины. Также женщина слышала сильный свистящий звук, что может говорить о большой мощности пиротехники. Установить точную причину случившегося предстоит сотрудникам Госпожнадзора.