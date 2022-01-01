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В Набережных Челнах петарда влетела на балкон многоэтажки и взорвалась

Пострадала дочь хозяйки квартиры. В самом помещении выбило стёкла, оказались погнуты балконная дверь и оконная рама, а пол в месте падения пиротехники прогорел.

1 января, 15:57
<p>© Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану</p>

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В одном из домов в Набережных Челнах семье пришлось встречать Новый год не только под бой курантов, но и под грохот взорвавшейся на балконе петарды. Прибывшие спасатели увидели разбитое стекло и искорёженную взрывом дверь лоджии. Возгорания не было, но на полу балкона осталось прожжённое место, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"После салюта собирались сесть за стол. Но в районе 22:00 часов в балконные окна прилетела петарда. Шестиметровый балкон полностью разворочен, рамы валяются внизу, балконную дверь выбило, везде стекло. Дочь была в этой комнате, хорошо, что сильно не пострадала", — написала хозяйка квартиры Ирина Евдокимова в посте в паблике "Набережные Челны онлайн" в соцсети "ВКонтакте".

© VK / nabchel / Ирина Евдокимова

© VK / nabchel / Ирина Евдокимова

По её словам, петарду могли запустить из припаркованной рядом машины. Также женщина слышала сильный свистящий звук, что может говорить о большой мощности пиротехники. Установить точную причину случившегося предстоит сотрудникам Госпожнадзора.

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Ранее Лайф писал, что в Иркутске из-за пиротехники загорелся многоэтажный дом. Спасатели вывели из здания 53 человека, ещё 20 эвакуировались самостоятельно.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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