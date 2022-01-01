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Под Рязанью полицейскому фейерверком оторвало голову

В том, как это могло случиться, теперь разбираются сотрудники Следственного комитета.

1 января, 13:13

Фото © Pexels

В Рязанской области в новогоднюю ночь погиб 37-летний мужчина. По данным местных СМИ, полицейскому оторвало голову при запуске фейерверка. Случилось это в селе Фёдоровском Захаровского района.

"В Захаровском районе в первом часу ночи сегодня погиб человек, фейерверк оторвал голову. Это цитата местной администрации", — приводит местный портал ya62.ru слова своего источника.

По его данным, мужчина был полковником полиции. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт трагического инцидента. Изъята пиротехника и документы. Следователи установили, что погибший приехал в гости к знакомым для празднования Нового года из другого региона.

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"Это случилось через 10–15 минут после Нового года. Мужчина запускал салют, и заряд полетел не вверх, а ударил ему в область челюсти и височной доли. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и, когда приехала скорая, было уже поздно", — добавил источник портала.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве пострадал мужчина, который решил использовать самодельный фейерверк. Он выжил, но получил рваные раны по всему телу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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