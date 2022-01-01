Папа римский приравнял насилие над женщинами к оскорблению Бога

Папа римский Франциск во время проповеди призвал остановить насилие в отношении женщин. Он заявил, что тот, кто причиняет боль слабому полу, оскорбляет самого Бога.

"Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине — значит оскорблять Бога", — сказал глава Римско-католической церкви на службе в честь Дня Богоматери, прошедшей в соборе Святого Петра в Ватикане.