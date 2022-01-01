Два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение Петра Порошенко
Ранее "Прямой" и "Пятый" принадлежали экс-президенту, но в 2021-м он продал их из-за закона "об олигархах".
Марина и Пётр Порошенко © Facebook / Петро Порошенко
Новогоднее обращение Петра Порошенко © Facebook / Петро Порошенко
Украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" в новогоднюю ночь показали обращение экс-президента страны Петра Порошенко. Началось оно в 23:56 и завершилось в полночь. На "Прямом" сначала транслировалось выступление Порошенко, и только после полуночи — речь действующего украинского лидера Владимира Зеленского. А "Пятый канал" всё же пропустил вперёд выступление нынешнего главы Незалежной.
Порошенко традиционно говорил только о российской "агрессии", а также не забыл похвалить себя как лидера партии "Европейская солидарность". Своё обращение он снабдил видеорядом и даже показал карту с якобы отмеченной на ней российской военной техникой. Об украинцах он тоже вспомнил, но в самом конце речи. "Украинцы отличные, открытые, добрые. И это не зависит от того, кто за кого голосует", — резюмировал экс-президент.
Напомним, до ноября прошлого года Порошенко был владельцем телеканалов "Прямой" и "Пятый". Он продал права на них после принятия в стране закона "об олигархах". Теперь каналы принадлежат новому холдингу, куда входят журналисты, медийщики, общественные деятели и депутаты, ранее работавшие журналистами.
Ранее Лайф писал, что 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
Комментариев: 0