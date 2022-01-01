Два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение Петра Порошенко

Новогоднее обращение Петра Порошенко © Facebook / Петро Порошенко

Украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" в новогоднюю ночь показали обращение экс-президента страны Петра Порошенко. Началось оно в 23:56 и завершилось в полночь. На "Прямом" сначала транслировалось выступление Порошенко, и только после полуночи — речь действующего украинского лидера Владимира Зеленского. А "Пятый канал" всё же пропустил вперёд выступление нынешнего главы Незалежной.

Порошенко традиционно говорил только о российской "агрессии", а также не забыл похвалить себя как лидера партии "Европейская солидарность". Своё обращение он снабдил видеорядом и даже показал карту с якобы отмеченной на ней российской военной техникой. Об украинцах он тоже вспомнил, но в самом конце речи. "Украинцы отличные, открытые, добрые. И это не зависит от того, кто за кого голосует", — резюмировал экс-президент.