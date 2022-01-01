Молодёжную сборную России сняли с рейса в Канаде из-за тренера
Спортсмены должны были вылететь из Калгари во Франкфурт. Утверждалось, что также не смогла улететь чешская команда.
Фото © Федерация хоккея России
Молодёжную сборную России действительно сняли с авиарейса в Канаде, и случилось это из-за главного тренера Сергея Зубова — он нарушил правила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Как отмечается, претензий к самим спортсменам не было, они "не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима". Что же касается Зубова, он "закурил по пути в самолёт". Из-за снятия команды с рейса она полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе.
Лайф сообщал, что ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн заявила о снятии с рейса в Калгари российской и чешской молодёжных хоккейных сборных, которые должны были лететь во Франкфурт. Она утверждала, что некоторые спортсмены были пьяны, курили, отказывались надевать маски. Официального подтверждения этой информации нет.
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