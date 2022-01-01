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Молодёжную сборную России сняли с рейса в Канаде из-за тренера

Спортсмены должны были вылететь из Калгари во Франкфурт. Утверждалось, что также не смогла улететь чешская команда.

1 января, 12:18
<p>Фото © Федерация хоккея России</p>

Фото © Федерация хоккея России

Молодёжную сборную России действительно сняли с авиарейса в Канаде, и случилось это из-за главного тренера Сергея Зубова — он нарушил правила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Как отмечается, претензий к самим спортсменам не было, они "не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима". Что же касается Зубова, он "закурил по пути в самолёт". Из-за снятия команды с рейса она полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе.

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Лайф сообщал, что ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн заявила о снятии с рейса в Калгари российской и чешской молодёжных хоккейных сборных, которые должны были лететь во Франкфурт. Она утверждала, что некоторые спортсмены были пьяны, курили, отказывались надевать маски. Официального подтверждения этой информации нет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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