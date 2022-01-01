В Ингушетии обстреляли дом брата экс-главы республики

В Ингушетии неизвестные открыли стрельбу по частному дому брата Юнус-Бека Евкурова, который ранее был главой республики. Как сообщил источник "Интерфакса", это случилось в посёлке Троицкое в Сунженском районе.

Как отмечает агентство, пострадавших нет. По предварительным данным, было произведено восемь выстрелов из огнестрельного оружия, а затем злоумышленники могли скрыться на автомобиле. По горячим следам их задержать не удалось. Мотив преступников неизвестен. На месте ЧП работает следственная группа.

Лайф сообщал, что в середине декабря в Ингушетии арестовали двух 17-летних членов ИГИЛ* по делу о подготовке терактов. Согласно версии следствия, несовершеннолетние купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.