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В Ингушетии обстреляли дом брата экс-главы республики

По предварительным данным, злоумышленники произвели несколько выстрелов, никто не пострадал.

1 января, 11:55
<p>Фото © "МВД Медиа"</p>

Фото © "МВД Медиа"

В Ингушетии неизвестные открыли стрельбу по частному дому брата Юнус-Бека Евкурова, который ранее был главой республики. Как сообщил источник "Интерфакса", это случилось в посёлке Троицкое в Сунженском районе.

Как отмечает агентство, пострадавших нет. По предварительным данным, было произведено восемь выстрелов из огнестрельного оружия, а затем злоумышленники могли скрыться на автомобиле. По горячим следам их задержать не удалось. Мотив преступников неизвестен. На месте ЧП работает следственная группа.

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Лайф сообщал, что в середине декабря в Ингушетии арестовали двух 17-летних членов ИГИЛ* по делу о подготовке терактов. Согласно версии следствия, несовершеннолетние купили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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