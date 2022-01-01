Президент Финляндии счёл противоречащими интересам Европы требования России к США и НАТО

Предложения Москвы по гарантиям безопасности в отношениях с Соединёнными Штатами и НАТО противоречат порядку, сложившемуся в Европе, при этом касаются европейских стран. Так считает президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый", — заявил политик в новогодней речи.

Единственным путём продвижения вперёд финский лидер назвал терпение, ответственность и диалог. Ниинистё напомнил, что строительство устойчивого будущего невозможно, если звучат угрозы использования военной силы или других видов насилия.

"С учётом этого ответом на требования РФ было предложение диалога. Финляндия тоже со своей стороны предприняла усилия для его продолжения", — указал он.

И добавил, что судьбу европейцев не впервые обсуждают без привлечения к дискуссии их самих. В сложившейся ситуации, заметил Ниинистё, Брюссель не может просто слушать предъявленные Вашингтону и НАТО требования. Политик считает, что суверенитет нескольких европейских государств, в том числе Финляндии и её соседки Швеции, поставлен под вопрос.

"Это делает ЕС вовлечённой стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций", — отрезал Ниинистё.